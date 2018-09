Un home mata la seva dona i se suïcida a Astúries

Un home hauria mort la seva dona i després s'hauria suïcidat al seu habitatge a Astúries. La Guàrdia Civil va rebre l'avís del nou possible cas de violència masclista la matinada de diumenge a dilluns després que algú localitzés el cos de l'home, de 51 anys, penjat en una finestra. La dona, que tenia 29 anys, ha mort com a conseqüència de diverses ferides d'arma blanca. La parella tenia dos fills menors d'edat que estaven a casa en el moment del crim, segons han explicat a Efe fonts properes a la investigació.

Els fets han passat a la localitat asturiana de La Caridad. Després d'haver ordenat l'aixecament dels dos cadàvers, les diligències que s'han obert al jutjat de Castropol són per violència sobre la dona, atenent als indicis trobats en l'habitatge.

De moment no consta que hi hagués denúncies prèvies ni per aquest motiu ni per cap altre. Els cadàvers han estat traslladats a l'Institut Anatòmic Forense d'Oviedo.

Aquesta seria la víctima número 31 per violència masclista des de començament d'any a l'Estat.