Un home mata la seva dona i la seva mare i es llança per la finestra a Saragossa

Un home ha assassinat presumptament la seva dona i la seva mare i després s'ha suïcidat llançant-se per la finestra a Saragossa, segons ha informat la delegada del govern espanyol a l'Aragó, Carmen Sánchez. La parella del presumpte assassí, de 68 anys, presentava ferides d'arma blanca i patia una malaltia degenerativa, i la mare, de 92 anys, també mostrava signes de violència. L'home ha deixat una nota en la qual, suposadament, detalla les dues morts, però no n'ha transcendit el contingut.

El presumpte assassí i la seva parella eren metges jubilats i no constava cap denúncia prèvia per maltractaments. Sánchez ha explicat que una trucada al 112 a les 8 del matí ha informat que un home s'havia llançat per la finestra al barri de Casablanca.

La policia ha trobat, en un primer moment, el cadàver de la parella, i ha intentat reanimar el presumpte agressor, de 67 anys, sense èxit. Després de la roda de premsa de la delegada del govern espanyol a l'Aragó, la Policia Nacional ha trobat el cadàver de la mare de l'agressor al seu domicili.

Les banderes onejaran a mig pal a Saragossa durant 24 hores per rebutjar els assassinats, i la delegada del govern espanyol a l'Aragó ha instat la ciutadania a anar a la concentració convocada aquesta tarda a la plaça Espanya de Saragossa per la Coordinadora d'Associacions Feministes.