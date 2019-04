“Els homes procedents del Pakistan tenen atacs de cor 15 anys abans que els catalans”

La població del sud d’Àsia -de països com ara Bangladesh, el Nepal, l’Índia i el Pakistan-és el grup amb més risc de patir malalties cròniques cardiovasculars, colesterol i diabetis d’entre els estrangers que resideixen a Catalunya. Actualment prop d’un 7% dels immigrants que arriben al país provenen d’aquesta regió i són majoritàriament homes amb edats compreses entre els 25 i el 39 anys. Malgrat que solen ser grups eminentment joves, els sud-asiàtics presenten més complicacions cardiovasculars que la resta dels ciutadans. “Els homes procedents del Pakistan tenen atacs de cor 15 anys abans que la mitjana dels catalans”, explica a l’ARA el cardiòleg i epidemiòleg de l’Hospital Universitari de Bellvitge Miguel Cainzos-Achirica.

L’especialista apunta a uns hàbits de vida més sedentaris i a més ingesta calòrica -els grans enemics de la salut cardiovascular- com a explicació per a aquesta problemàtica. L’Organització Mundial de la Salut, en els seus informes anuals de mortalitat per països, conclou que les malalties cardiovasculars són darrere d’almenys una de cada quatre morts al Pakistan i Bangladesh, i que es posiciona, de llarg, com a primera causa de mort entre la població d’aquests països. Diversos estudis internacionals diuen que els factors que afavoririen aquest patró tenen un origen fisiològic: una alteració en els nivells del perfil lipídic -que causa un augment del colesterol-, una elevada pressió sanguínia, un índex de massa corporal alt i un repunt en el consum del tabac incrementarien el risc de patir afeccions al cor. Ara bé, Cainzos-Achirica nega que existeixi cap raó concloent per acreditar que els ciutadans procedents del sud d’Àsia tenen una predisposició genètica que els condueix a patir més malalties de tipus crònic en comparació amb la resta de la població. El cardiòleg assenyala, però, que són un exemple de “grup vulnerable, molt establert a Catalunya, que necessita polítiques públiques de prevenció i promoció de la salut”.

Precisament, la identificació dels col·lectius que tenen més risc de manifestar malalties cròniques forma part de l’atenció sanitària catalana del futur, d’acord amb el departament de Salut. “Si descobrim els factors que amenacen la salut de la població podrem dissenyar intervencions específiques i adients per a les seves necessitats”, defensa el cardiòleg.