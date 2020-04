En menys de 48 hores s'han produït dos homicidis a Barcelona, i ja són tres les morts violentes registrades a la ciutat des que es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus. El nou cas ha passat aquest dissabte cap a les quatre de la matinada, en un punt cèntric de la ciutat: al carrer Casp, a tocar de la cruïlla amb Pau Claris. Per tant, a pocs metres del passeig de Gràcia. Al carrer s'ha trobat un home que estava ferit greument a terra. L'ha atès el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que al final ha acabat certificant la seva mort. Els Mossos d'Esquadra han informat que han obert una investigació.

És el segon homicidi a Barcelona en menys de dos dies, perquè aquest dijous a la tarda també es va localitzar al carrer un home ferit de gravetat. Va passar a tres quarts de quatre de la tarda al barri del Fort Pienc, també al districte de l'Eixample i no gaire lluny d'on s'ha produït el crim d'aquesta matinada. Quan la policia va arribar, el SEM ja l'atenia, però l'home va acabar morint. La primera hipòtesi apuntava que la víctima, una persona sense llar, havia sigut agredida a cops per una altra persona. Els Mossos han explicat que continuen investigant l'homicidi de dijous i fins ara no consta que s'hagin fet detencions per cap dels dos casos.

Pel que fa al tercer homicidi que ha passat a la ciutat durant el confinament del covid-19, va tenir lloc el 18 de març a tres quarts de dotze de la nit a les portes d'un supermercat del carrer Sardenya, també a l'Eixample. La policia va rebre l'alerta que hi havia un home inconscient a l'entrada de l'establiment, que va acabar morint. En aquesta ocasió, poc després, els agents de la Guàrdia Urbana van detenir un home de 54 anys com a autor del crim. Segons la policia, tant la víctima com l'arrestat, tots dos persones sense llar, s'havien enfrontant en una baralla.

Quatre morts violentes en un mes

A part de Barcelona, des que el 14 de març es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus, també s'ha produït un quart homicidi a Catalunya, segons han informat els Mossos. Va passar el 28 de març a Sant Quirze del Vallès, on a les dues del migdia un veí va avisar que hi havia un home ferit greument al carrer. Quan la policia va arribar, el SEM ja feia tasques de reanimació a l'home, que va acabar morint. Unes hores després, al mateix municipi, els Mossos van detenir un home de 26 anys com a autor de la mort violenta, que havia començat amb una baralla.