Detenen dos homes per un homicidi fa una setmana a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 21 i 23 anys i de nacionalitat marroquina, per un homicidi fa una setmana a Barcelona. El crim va passar al passeig Lluís Companys, al districte de Ciutat Vella, a les dues de la matinada de divendres. Durant una baralla al carrer, un home va resultar greument ferit, i quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va arribar no li va poder salvar la vida. Des de llavors la policia buscava els presumptes autors, que havia pogut identificar. Els agents van fer la primera detenció aquest dimarts i la segona aquest dimecres al migdia. Els dos homes ja arrestats passaran a disposició judicial els pròxims dies.

Aquest és un dels tres crims que van passar en 72 hores a Barcelona i l'àrea metropolitana entre divendres i diumenge. Els Mossos encara busquen els autors dels altres dos homicidis. Un es va produir en una altra baralla al carrer a Cornellà de Llobregat, a la sortida d'una discoteca aquest diumenge a les sis de la matinada. En les imatges que es van difondre de l'agressió es podia veure almenys una presumpta autora de la mort a una noia. Al vídeo, enregistrat des de força distància, es podia comprovar com la presumpta autora es dirigia a la víctima i que hi havia un enfrontament durant el qual li hauria clavat una arma blanca. Una estona després es veia un grup de gent que envoltava la víctima, que semblava estar estirada a terra. L'agressió mortal a la noia va passar a poc més de cent metres de la discoteca Capitolio de Cornellà, en un carrer a l'exterior.

Tampoc consta que s'hagin detingut els presumptes autors que van cometre un robatori mortal amb una estrebada a l'Hospitalet, on un home va perdre la vida. En aquest cas, la policia treballa per identificar el grup de lladres que l'haurien atacat. Els fets van passar aquest diumenge a les dues de la matinada, quan els lladres van assaltar la víctima al carrer per robar-li la bossa i el van empènyer. L'home va caure a terra i es va clavar un fort cop al cap que li va causar la mort al mateix lloc. Els Mossos ho investiguen com un robatori violent amb resultat de mort, perquè consideren que els autors no tenien intenció de matar-lo.

Cas semblant

El robatori mortal a l'Hospitalet és semblant al cas que va passar fa just un any, llavors a Barcelona, quan una alt càrrec de Corea del Sud va morir després que un lladre que anava amb moto la va fer caure quan intentava robar-li la bossa. La dona va quedar ferida i va acabar morint al cap d'uns dies. Tot i que va acabar com un homicidi, els Mossos van qualificar els fets de robatori violent amb resultat de mort. Tampoc consta que s'hagi fet cap detenció per l'estrebada mortal de fa un any.