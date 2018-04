Dotze anys de presó per apallissar un gai a cops de pedra a Sitges

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 12 anys de presó l'acusat de clavar una pallissa a cops de pedra a un gai a l'estació de tren de Sitges (Garraf) l'1 d'octubre de 2016. La sentència, que ha avançat el País, assegura que l'home -que anava acompanyat d'un menor d'edat ja condemnat per aquests fets- va agredir la víctima per "humiliar"-la, per la seva orientació sexual. L'acusat va negar al judici que es tractés d'una agressió homòfoba, com reconeix el tribunal.

Segons el tribunal, els dos joves van veure la víctima donant-se un petó amb un altre home a la porta d'un bar d'ambient i se'n van burlar. Més tard, el van veure abandonar el local i el van seguir fins l'estació de tren, on li van dir que l'anaven a "assaltar".

"Et mataré a pedrades"

La sentència considera provat que el condemnat va agafar una pedra de grans dimensions i va copejar la víctima al cap. L'home va caure al terra, on li van tornar a llençar pedres agafades de la via del tren i li van acabar clavant una puntada de peu al cap. El menor que acompanyava a l'acusat va repetir a la víctima que "el mataria a pedrades com es feia al seu país amb els maricons".

Els agressors van aprofitar que la víctima estava completament atordida per robar-li les seves pertinences: un mòbil, el carregador, 60 euros i diversa documentació, abans que el ferit caigués a la via del tren, on el van deixar abandonat. Dos passatgers el van rescatar. Segons la sentència, l'home hauria mort si no hagués estat per la ràpida intervenció dels serveis d'emergències.

La sentència també prohibeix al condemnat acostar-se a la víctima durant el temps de condemna i l'obliga a indemnitzar-lo amb 21.105 euros. El president de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez, ha aplaudit la sentència i ha manifestat, en declaracions a Efe, que "l'odi i la LGTBIfobia tenen en aquesta sentència una resolució exemplar que cal posar en valor".