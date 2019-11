John Tanzella: “En països antigais no cal fer demostracions públiques d’afecte”

Quan l’actual president del Brasil, i autodeclarat homòfob, Jair Bolsonaro, va dir públicament que el país sud-americà no havia de convertir-se en “un paradís per al turisme gai”, John Tanzella, president de la International LGBTQ+ Travel Association, va ser dels primers a condemnar les paraules del dirigent brasiler: “Els comentaris de Bolsonaro són homòfobs i tindran conseqüències”. Aquesta setmana, Tanzella ha visitat la capital catalana convidat per Turisme de Barcelona, amb motiu de la candidatura de la ciutat per acollir la futura edició de la convenció mundial anual IGLTA, que organitza l’associació que lidera.

Quin perill tenen declaracions com les de Bolsonaro?

Quan polítics com ell diuen que les persones gais no som benvingudes, això té un impacte sobre el turisme del país. Si públicament et reconeixes contrari a una comunitat, faràs que els seus membres optin per no viatjar-hi. Els ingressos seran inferiors per les aerolínies, els hotels, les companyies turístiques, els restaurants... El turisme LGBTI és un gran mercat, i encara que a Bolsonaro no li preocupin aquests aspectes, a les empreses del seu país sí.

Malgrat que l’homofòbia encara existeix, ¿la indústria del turisme s’ha fet ressò d’un augment de la visibilitat i l’acceptació de la comunitat LGBTI?

Depèn del país, la regió i fins i tot la ciutat, però crec que generalment els negocis turístics han encapçalat el canvi dins d’aquest món. Amb el temps han anat treballant per promoure la diversitat i perquè tots els viatgers, sigui quina sigui la seva orientació sexual, se sentin benvinguts i còmodes. Aquest no és sempre el cas de les institucions, però crec que amb el temps s’està arribant a polítiques que atrauen els viatgers, però també els seus propis residents.

Barcelona és una ciutat inclusiva?

Sí, ho crec de debò, i és un exemple d’això que deia. M’encanta venir aquí perquè veig parelles homosexuals agafar-se de la mà sense que això li importi a ningú. És perquè hi ha una comunitat gai forta a la ciutat que ens transmet que es poden fer moltes coses diverses, com esdeveniments específicament dirigits a persones gais i trans, però també altres de generals que poden ser del seu interès. Barcelona és una ciutat diversa amb molt per oferir a la comunitat LGTBI.

Per això calen polítiques públiques que ho incentivin...

I experiència. Els països o destinacions que acaben d’entrar al mercat posen tots els membres dins d’una mateixa capsa. Però llocs com Barcelona, que porten més temps, saben les diferències entre gais, lesbianes i trans, i persones grans homosexuals, o més joves, i saben treballar amb tot el que tenen per oferir, ja siguin clubs nocturns, museus, escapades a Sitges... Un país que no sap això se centrarà en mostrar una imatge inclusiva i diversa de la zona d’una manera més genèrica.

¿Creus que algunes destinacions poden veure la comunitat LGBTI com una oportunitat de negoci?

Nosaltres treballem perquè no sigui així. Ens assegurem que primer treballin amb la seva comunitat local, que facin xarxa i s’involucrin. És el que en anglès diem “netejar primer el pati del darrere”, i que també inclou ensenyar els treballadors dels hotels i restaurants a dirigir-se a aquestes persones, recomanar llocs del seu interès, i que en general estiguin preparats perquè no sigui una cosa temporal. Que funcioni durant un any i després desaparegui tampoc és un objectiu per a les empreses.

Quines són les dificultats amb què les persones gais o trans poden trobar-se avui dia a l’hora de viatjar?

Crec que depèn molt de la regió on vulguis viatjar. Es tracta de ser conscient que si es viatja a certs països o regions amb polítiques antigais cal estar atent i al corrent de la cultura i les normes que t’envolten i no posar-te en una situació que seria perjudicial per a tu mateix, com demostracions públiques d’afecte. No t’impedirà viatjar, però sentiràs que no et pots expressar amb llibertat o no estaràs tan còmode com enaltres llocs.

Condiciona el lloc, la forma i el moment...

Com en el cas de les dones. Si viatgen elles soles, desgraciadament són coses a tenir en compte. Per a les persones LGTBI també.