Una vaga d'hores extres als Bombers deixa els parcs sota mínims

Preocupació i desesperació als Bombers de la Generalitat. Els treballadors d’emergències denuncien que fa anys que arrosseguen unes condicions laborals “precàries” i que “ja no poden més”. El 2014 es va aprovar un decret per ampliar el nombre d’hores extres que poden fer a l’any, però ni així cobreixen tota la demanda. “Ara treballem 1.790 hores, molt més que altres funcionaris. I som tan pocs que no podem ni fer vaga perquè sempre treballem amb els mínims”, alerta el responsable de Bombers d’UGT a Catalunya, Toni del Rio, que explica que s’ha optat per començar una vaga d’hores extres des de dilluns per denunciar la situació. Afegeix que la manca de personal provoca que cada dia hi hagi parcs a Catalunya que treballen per sota els mínims establerts; és a dir, amb menys personal del que marca la llei.

Avui, per exemple, 16 parcs han treballat amb menys bombers dels necessaris i a tot Catalunya faltaven 20 efectius. A més, hi ha hagut dies que s’han tancat parcs per manca de bombers. Va ser el cas de l’Hospitalet-Vandellòs dimarts o el de Torelló la setmana passada. O, en el cas de Girona, dimarts eren només quatre efectius per donar servei a 170.000 habitants. Una mancança de personal que provoca que, si hi ha dos incidents simultanis, han d’enviar-hi dotacions d’altres poblacions, amb l’augment del temps que suposa “i que en molts casos és vital per salvar vides”. “Estem posant a la població en perill. Com n'hem de garantir la seguretat si no som ni els mínims bombers que marca la llei?”, es pregunten alguns bombers de la regió de Girona, que no volen donar el seu nom per por a represàlies.

Una de les causes de la manca de personal, segons expliquen, és que “entre el 2009 i el 2016 no es van fer oposicions i les noves convocatòries no han cobert totes les jubilacions. I això també ha provocat un envelliment de la plantilla”. “Patim per nosaltres, però sobretot patim pels ciutadans perquè no podem garantir un bon servei”, lamenten.

Camions sense mànegues

Però les mancances de personal no són l’única demanda dels bombers. També reclamen que es millori i renovi el material, molt del qual està obsolet o caducat: “Hem reduït el nombre de camions per falta de mànegues d’aigua, una eina bàsica per a nosaltres”. I en el cas de Girona, van haver de llençar dues motxilles de material de rescat de muntanya perquè estava caducat i “encara no s’han reemplaçat”. I cada cop tenen més problemes amb els equips d’excarceració -que serveixen per treure persones de la ferralla- perquè “són eines molt velles i que ja no donen més de si”.

Interior mou peça

La previsió dels bombers és mantenir la vaga d’hores extres fins al 10 de gener, si abans no arriben a un acord amb la conselleria d’Interior. El departament els ha fet arribar una oferta que inclou convocatòries de 1.000 noves places de bombers i el compromís d’invertir en material i equipaments. Una proposta que els bombers hauran de votar si accepten, però des dels sindicats ja avisen que és del tot insuficient. “És una nova presa de pèl”, criticar Toni del Rio, que ho justifica: “Tant les convocatòries com les inversions estan vinculades als pressupostos, això significa que no està garantit que la conselleria ho acabi complint”. I adverteix de les conseqüències si no se soluciona aviat: “Quan arribi l’estiu no tindrem ni vehicles, ni personal, ni mànegues... No podrem fer res”.