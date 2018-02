24 hores de tempesta a la cova d’Interior

Molts sofàs de la conselleria d’Interior, a Barcelona, han servit aquests dies de llit. “És més necessari del que sembla -explica rient Esther Sastre, cap de comunicació del departament-. Jo mateixa he hagut de passar la nit més d’un cop al sofà del meu despatx. Tot i que ens hem acostumat a dormir poc”. Aquesta escena s’ha repetit de nou durant el temporal de neu que ha afectat Catalunya aquests dimarts i dimecres. Al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, l’activitat ha sigut frenètica, i les hores de son, ben poques.

“Des d’ara estem tots confinats a Interior”, deia fent broma el director general de Protecció Civil, Joan Delort, poques hores abans que la borrasca entrés a Catalunya. Delort, que la nit de dimarts també va haver de dormir al sofà del seu despatx, ha sigut l’encarregat de coordinar i liderar el comitè tècnic que ha gestionat la resposta institucional davant del temporal. A l’equip també hi han participat més d’una vintena de representants dels cossos de seguretat, trànsit i sanitat, i les infraestructures clau del país. Des de dijous s’han reunit prop d’una desena de vegades, pendents de les prediccions del Servei Català de Meteorologia, que anunciava nevades al 75% de Catalunya.

Joan Delort explica a l’ARA que en situacions com aquestes la coordinació entre les diverses àrees és molt important: “Per a qualsevol problema que afecti la totalitat de la ciutadania, les solucions han d’arribar des de totes bandes. La cooperació ens permet fugir de la sectarització i ens fa prendre decisions de manera coordinada i amb una visió global”. Des de premsa, Esther Sastre hi coincideix: “El secret d’una bona comunicació en la gestió d’emergències és la sinergia entre les àrees afectades, tenir clar qui porta el lideratge i, el més important, ser transparent i dir les coses pel seu nom”.

Els mapes del temps i les carreteres han sigut omnipresents aquests dies al CECAT. De la mà de Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, el comitè tècnic ha anat seguint minut a minut les variacions del temps. “La neu afectarà totes les activitats quotidianes. És una situació excepcional que ens obliga a activar el pla Neucat d’emergència”, deia dimarts al matí Segalà. Tot seguit es prenia la decisió més complicada de tot l’episodi: la històrica prohibició de circular per als camions de mercaderies. Uns 5.600 transportistes es van veure afectats.

“En una situació com aquesta, la nostra prioritat és mirar d’evitar riscos per a les persones”, explica Eugenia Doménech, directora del Servei Català de Trànsit, que reconeix que mesures com les de dimarts són “difícils de prendre” i que “no sempre són ben rebudes”. La previsió amb què va actuar el comitè tècnic va causar certa polèmica. Alguns transportistes, veient la carretera lliure de neu, es queixaven de no poder conduir. “Rebem els inputs de moltes persones i ens condiciona a tots una mica”, diu Doménech, que tot i això es ratifica en la decisió. També ho fa Delort, que assegura que “quan neva sempre hi ha conseqüències negatives i crítiques”, però que sempre és millor prevenir. “Anar a reacció és dirigir-nos directament al fracàs”, diu.

La dependència del temps

La volatilitat del temps és un factor difícil en aquestes situacions, i des del comitè tècnic reiteren la necessitat d’actuar amb prudència. “Que en una part del territori no nevi en un moment concret no vol dir que no ho hagi de fer pocs minuts després, o a pocs quilòmetres de distància -remarca Delort-. Cal mobilitzar la ciutadania perquè siguin ells mateixos els que prenguin les mesures per evitar els problemes. I per això cal que siguem creïbles”. Amb la tempesta amainant, des del comitè fan una valoració molt positiva de la reacció de la gent i els transportistes, i del funcionament intern entre les institucions.

“Ara estem molt més ben preparats per a la previsió i també per a la reacció. Hem après molt de les experiències passades -diu Delort- després de moltes nits dormides al sofà”.