Un hort urbà amb triple funció social

La Vicenta i la Pepa somriuen amb energia mentre claven cops a uns sacs blancs que a dins contenen la solució hidropònica on creixeran les bledes i els enciams que planten. Ho fan durant la primera jornada del que ja és el cinquè hort urbà de Barcelona, al carrer Avinyó, coordinat conjuntament per l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), que depèn de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), de l’Ajuntament.

El projecte va començar el 2016 a l’hort de l’Eixample i amb els dos últims -tots dos al carrer Avinyó- ja en suma cinc i 50 persones amb diferents tipus de discapacitat implicades. Un dels nous és l’únic que està totalment adaptat per a persones amb discapacitat física, amb ascensor fins al terrat i una taula per poder plantar a l’alçada de la cadira.

La combinació dels factors agroalimentaris i psicosocials en aquesta activitat té encara més funcions de les que s’hi predisposen. La primera, comuna a tots els horts urbans, és posar una mica més de verd a la ciutat i potenciar els cultius d’autoconsum i, per tant, una alimentació de proximitat per als qui no volen alimentar les grans empreses. La contaminació de Barcelona en els cultius “és petita, de partícules en suspensió”, tot i que és important rentar-los bé. Pel que fa a la producció, amb un hort urbà “pots tenir part de la teva dieta, però no tota”, segons explica Carmen Bien, de l’IRTA, a causa de la manca d’espai dins la ciutat.

Els beneficis del projecte són diversos, per a les persones amb discapacitat que hi participen. “Hem demostrat que treballant a l’aire lliure la seva salut millora i dormen millor”, diu Núria Cardona, tècnica de l’IMPD, que afegeix: “Cal canviar la mirada i veure que no només poden ser receptors dels serveis socials, sinó que també aporten”.

Se senten realitzats per veure i consumir els fruits del seu treball i per fer una feina didàctica, perquè “ells mateixos ho porten als menjadors socials o al banc d’aliments”, relata Cardona, sobre una altra de les funcions dels aliments plantats. La resta és per a autoconsum. Es calcula que cada hort produeix 400 quilos de tomàquets i 400 de bledes per temporada, amb un total (sumant-hi pebrots, carbassons i d’altres) superior als 1.000 quilos.