Els hospitals, en alerta pel repunt de casos

Les restriccions aprovades aquest divendres en tretze municipis de l'àrea metropolitana beuen del creixement exponencial de casos de covid-19 en municipis com Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Gran part dels nous positius afecten població jove i no són de gravetat, de manera que són assumits per l'atenció primària, però els principals hospitals també han notat en els últims dies un lleuger repunt de les visites a Urgències i ingressos per coronavirus i es preparen per si el nombre d'infectats augmenta. La situació no és per ara preocupant ni comparable a la del març passat, però els centres estan en alerta per si cal activar dispositius extres o desplegar els plans de contingència.

Al Clínic, on a l'inici de la pandèmia havien arribat a rebre una norantena de visites diàries a Urgències per possible covid-19, n'estan registrant ara una vintena. La "majoria" dels positius detectats són "lleus" i no requereixen ingrés, expliquen fonts de l'hospital, i afegeixen que de les sis unitats de cures intensives (UCI) que es van arribar a dedicar a pacients amb coronavirus només se n'està utilitzant una. Les xifres de greus i crítics per coronavirus aquest divendres, de fet, són també moderades a la Vall d'Hebron, amb vint ingressats i cinc pacients a l'UCI, l'Hospital del Mar (vint i dos) o el Sant Pau (set i un). "Els pacients que ens arriben són molt menys greus que al març o l'abril, i els ingressos més curts que abans", afirma Maria José Abadías, subdirectora assistencial de la Vall d'Hebron.

El subdirector mèdic de l'Hospital de Bellvitge, Javier Tapia, reconeix que la situació actual "pot semblar molt alarmant", però assegura que "l'afluència a Urgències és bastant moderada per no dir baixa" i que sobretot atenen un perfil de "pacients joves amb símptomes lleus". De les 69 PCR que es van fer dijous en aquest centre, que rep part de l'impacte dels brots a l'Hospitalet, només vuit van sortir positives, i dels set pacients covid ingressats aquest divendres, cap d'ells està a l'UCI. L'increment dels casos que arriben a Urgències també és "molt lleuger" a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, des d'on qualifiquen d'"insignificant" l'augment recent dels ingressos per la malaltia. Alguns dels positius detectats als centres, de fet, són asimptomàtics i se'ls detecta quan se'ls fa la PCR que indica el protocol abans de sotmetre'ls a una prova mèdica o entrar a quiròfan.

Malgrat la "tranquil·litat" que confessen des de la majoria d'hospitals consultats, la situació és de calma tensa. Tapia admet que els brots han "disparat totes les alarmes" i que estan amb "els punys tancats i les orelles de punta". Al Clínic estan "pendents" de l'evolució de la pandèmia per ampliar les plantes covid o reorganitzar el personal, mentre que a la Vall d'Hebron poden tenir preparats 50 llits d'hospitalització i 16 d'UCI "d'avui per demà", explica Abadías. Al Sant Pau, de fet, ja van mantenir els 45 llits que van instal·lar en una sala d'espera de l'hospital i els 50 més de l'hospital de dia, tots ells ara buits, i a Can Ruti tenen un "pla d'escalada" preparat per a quan calgui activar-lo. "Estem preparats per a qualsevol escenari", conclouen des de l'Hospital del Mar. L'esperança dels hospitals és que les restriccions aprovades facin el seu efecte, però també s'aferren a l'experiència i els dispositius latents de la primera onada per evitar el col·lapse si arriba la segona.