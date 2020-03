La consellera de Salut anuncia els primers trasllats de pacients a hotels de Barcelona

Davant la saturació dels hospitals catalans, aquest diumenge es faran els primers trasllats de pacients a diferents hotels de Barcelona que s'han habilitat per acollir els més lleus que han de continuar en aïllament. Ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha informat que 15 ingressats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona es traslladaran avui a un hotel proper.

Segons ha confirmat poc després a RAC1, hi ha cinc hotels preparats a Barcelona amb 500 habitacions per traslladar-hi malalts per coronavirus en estat lleu, per tal de facilitar que els hospitals i els centres mèdics puguin centrar-se en els casos més greus. "Més endavant en tindrem en altres ciutats", ha afegit la consellera.

Es tracta de persones que estan malaltes pel Covid-19 però no poden fer un aïllament adequat en els seus domicilis perquè o bé no disposen d'un habitatge adequat o hi viuen persones vulnerables que no poden córrer el risc de contagiar-se. "Seguiran l'aïllament en habitacions d'hotels per destensionar els hospitals, que els necessitem per als que requereixen més atencions", ha indicat la consellera.

Dissabte també van començar a ser traslladats alguns pacients de l'Hospital d'Igualada a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat de Vallès, també per alleujar la situació de l'hospital igualadí. Vergés ha explicat que en tots els hospitals de Catalunya estan aplicant plans de contingència per habilitar més llits de cures intensives adequats amb respiradors donats per universitats, centres d'investigació i empreses.

Vergés ha avançat que estan esperant l'arribada de més material de protecció, mascaretes i equips, i de tests ràpids. En funció dels que arribin seguiran una estratègia o una altra per fer la prova a més infectats o sospitosos. En aquest sentit, ha recordat que qualsevol ciutadà que vulgui fer entregues de material, pugui produir-lo o conegui proveïdors pot posar-se en contacte amb el Govern a través de la web del Canal Salut.

Els primers pacients arriben a Ifema

En paral·lel a les mesures adoptades a Catalunya, els primers pacients amb coronavirus d'hospitals madrilenys han arribat també a les instal·lacions provisionals que la Comunitat de Madrid i la Unitat Militar d'Emergències han habilitat a Ifema, informa Europa Press. En aquest cas també es tracta de pacients amb simptomatologia lleu, que ingressaran en els 200 llits del pavelló.