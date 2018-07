Els familiars més pròxims podran visitar els pacients de l'UCI sempre que vulguin

Les franges horàries per visitar els malalts més crítics als centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) queden eliminades per als familiars més pròxims, que podran acompanyar els pacients en tot moment a partir d'ara. Els hospitals públics han decidit aixecar les restriccions en les visites per coherència amb un canvi de paradigma en el funcionament de les unitats de cures intensives (UCI), que ara busquen que el malalt es mantingui despert i, per això, convé que tingui companyia.

"Hi ha evidència que si la persona ingressada a l'UCI es manté desperta més temps, la seva recuperació és més ràpida", explica el coordinador del programa assistencial d'expertesa de l'ICS, Rafael Máñez. Més activitat del pacient de l'UCI suposa una reducció del temps d'estada en aquesta unitat. "Els professionals busquem un equilibri. Quan tens un malalt en estat greu, fins i tot quan requereix suport tècnic important, pot estar relativament despert i tenir un familiar amb ell", defensa Máñez, que també és cap de medicina intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

La tesi que defensa que tenir una persona de referència al costat de manera constant pot ser un benefici terapèutic per al malalt que influeixi en la recuperació no és nova. A Catalunya, el pas d'obrir les portes de les UCI a familiars ja es va fer amb nounats i unitats pediàtriques. En el cas de les unitats d'adults, ara deixen de tenir horaris establerts per a les visites només en el cas de familiars pròxims, i es mantenen per a la resta de visites puntuals. "S'individualitzarà cada cas", ha dit Máñez. El model de les unitats de crítics obertes no és nou, sinó que ja funciona a països com ara els Estats Units des dels anys 90. Dins del mateix canvi de paradigma, els menors de 12 anys a partir d'ara tindran accés a visitar els malalts d'aquestes àrees, sempre amb una preparació prèvia a la visita i de manera consensuada amb l'equip mèdic.

Cada hospital de l'ICS desplegarà aquest nou programa adaptant-lo a les especificitats de cada servei. Això, a la pràctica, vol dir que es pactarà amb els familiars de cada pacient de quina manera estaran al costat de la persona ingressada durant el temps que hagi de ser a la unitat de crítics. De moment, sosté el doctor, la resposta de les famílies és molt positiva a aquest canvi i defensa que l'UCI ha de ser cada cop més "una unitat menys excepcional i més semblant a una planta d'hospitalització convencional".