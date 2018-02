Hotelers de la Cerdanya i l'Alt Urgell conviden a Catalunya murcians reprimits per la policia

Establiments hotelers de la Cerdanya i l'Alt Urgell estan convidats a sumar-se a la iniciativa d'una nova plataforma –'Pirineus con ellos'– d'oferir estades gratuïtes a veïns de Múrcia que van ser víctimes de la repressió i violència policial en les protestes contra el mur de l'AVE. La plataforma busca així respondre a la decisió de l'associació d'hotelers murcians de regalar estades vacacionals als policies nacionals i guàrdies civils que van participar en les càrregues policials a Catalunya durant l'1-O.

Un dels impulsors de la idea, Pep Lizandra, ha detallat en declaracions a l'ACN que des de divendres han aconseguit sumar una vintena d'establiments de les dues comarques, tant hotelers i de restauració com museus i persones a títol individual. "El que volem és revertir la idea dels hotelers de Múrcia", ha explicat, i ha afegit que busquen "la solidaritat amb altres llocs que també han patit la repressió per reclamar els seus drets".

Lizandra ja ha enviat un correu a la plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Múrcia per exposar-los la proposta i està a l'espera de poder-hi contactar personalment durant les pròximes hores. L'oferta passa per regalar estades vacacionals durant el mes de maig als establiments que s'hi sumin i també oferir un ventall d'activitats lúdiques, culturals o esportives.

L'impulsor de la campanya sosté que la iniciativa també servirà perquè els qui vinguin coneguin de primera mà el conflicte polític que viu Catalunya alhora que descobreixen "la diversitat turística del territori". D'entrada, s'espera que puguin venir una trentena de persones, tot i que l'impulsor de la iniciativa no hi posa límit en funció de la resposta de l'entitat murciana i de la capacitat per acollir-los. En tot cas, es mostra molt satisfet de la resposta que en només dos dies ha rebut d'establiments de la Cerdanya i l'Alt Urgell.

Reacció a un gest "denigrant"

Dos dels establiments que ja s'hi han sumat són l'Hotel Fonda Campi del poble de Músser i l'allotjament rural Cal Rei de Lles de Cerdanya. Els seus responsables troben molt encertada la iniciativa, i també clients que aquest cap de setmana eren a les instal·lacions han aplaudit que s'hi hagin sumat.

És el cas d'un matrimoni Terrassa de l'Hotel Campi de Músser, Miquel Àngel Salvadó i Maria Teresa Martínez. "Com que els atonyinadors estan tan ben acollits a Múrcia, nosaltres als atonyinats de Múrcia també els atendrem molt bé aquí, a l'Alt Urgell i la Cerdanya", assegura Salvadó, i afegeix que "el que volem és eliminar la paraula 'odi', que aquí ningú ha utilitzat ni utilitzarà en cap moment". També en aquest sentit s'ha expressat Martínez, que ha valorat que els hotelers pirinencs hagin posat en marxa "una iniciativa totalment oposada a la que van tenir els murcians, que han volgut premiar la violència gratuïta que hem rebut a Catalunya". "Aquí és al contrari, agraïm als qui també pateixen per lluitar pels seus drets a Espanya".

Lluís Sellés, propietari de Cal Rei, ho té clar: "Ho hem volgut girar perquè és denigrant que algú utilitzi una mala notícia per fer-se promoció. Això només ho poden fer les grans empreses hoteleres. Aquí som més humans i tenim valors més ferms". Per la seva banda, Pau Roig, de l'Hotel Campi, ha recalcat que la iniciativa dels hotelers murcians "ens sembla totalment il·lògica i humiliant, i nosaltres hem de fer tot el contrari, demostrar una vegada més que davant les punyalades responem amb civisme i solidaritat i que no anem en contra de ningú, sinó que només volem un país democràtic, lliure i normal".