Els hotelers confien a penjar el cartell de complet per Setmana Santa

El sector hoteler mira amb optimisme la Setmana Santa, tot i els mals presagis dels últims mesos. A falta de les reserves que es facin a última hora, amb les quals molts hotels esperen arribar al 100% d’ocupació, les dades de l’Associació d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ja constaten una temporada més bona que la del 2017, amb un augment del 8% de la demanda.

El Gremi d’Hotels de Barcelona preveu una ocupació del 80% a la capital catalana, una xifra lleugerament per sota del 85% que es va registrar l’any passat. En canvi, en els establiments de muntanya els hotelers confien superar el 90% d’ocupació, aprofitant la neu que ha caigut els últims dies i que manté totes les pistes d’esquí obertes. A la costa, el sector es mou en una perspectiva de reserves d’entre un 60% i un 80%, a l’espera de si pugen les temperatures i això arrossega a l’alça també l’ocupació. El turisme rural, concentrat a la Catalunya Central, té reserves que oscil·len entre el 80% i el 100%, segons les associacions turístiques de la zona.

L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) preveu que els seus establiments puguin acabar penjant el cartell de complet amb les reserves d’última hora dels pròxims dies. Així ho va indicar ahir el president, Enrique Alcántara, qui va confiar que es concretin reserves noves per part de residents a Espanya i del turisme familiar provinent dels països del sud d’Europa, que són els clients habituals en aquest període.

“Aquesta Setmana Santa l’encarem plens d’optimisme per les bones perspectives en el nombre de reserves i per l’augment considerable de ciutadans que es desplaçaran a les ciutats d’Espanya i Europa”, va insistir dijous el president d’ACAVe, Martí Sarrate.

Dissipant les pors

El sector no expressava el mateix optimisme fa uns mesos. De fet, les pernoctacions turístiques del febrer a Catalunya van quedar un 1,41% per sota de les del 2017, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Alhora, alguns hotelers barcelonins han alertat aquesta setmana d’una pèrdua en la rendibilitat per habitació ocupada des de l’1 d’octubre, a causa de la situació política. Sobretot en el segment del luxe, on el descens hauria arribat al 20% a la capital catalana.

El gerent de turisme de la Diputació de Barcelona, Francesc Vila, ha rebaixat el dramatisme de la situació i ha apuntat una millora del sector turístic barceloní en els últims mesos. “En la meva opinió, els atemptats, la turismofòbia i també la situació política van produir una inflexió en la tendència positiva que vam tenir en els sis primers mesos del 2017 -ha indicat Vila-. Però en els últims mesos, entre el Mobile i les ganes de normalització, a Barcelona estem apreciant una tendència de recuperació positiva del turisme”, assegura en declaracions a l’ARA.

Aquesta Setmana Santa estarà molt condicionada per la meteorologia. Les nevades i la baixada de temperatures han assegurat una molt bona ocupació entre els establiments de muntanya. Al Pirineu la situació no podria ser millor. Segons va indicar ahir en un comunicat el grup FGC, que gestiona estacions com La Molina, Vall de Núria i Port Ainé, les seves pistes estan en unes condicions òptimes, fet que els ha impulsat a allargar la temporada d’hivern fins al 8 d’abril.

En els establiments de la costa i de l’interior, tot i que les xifres són positives -al voltant del 80%-, els hotelers esperen que una possible pujada de temperatures animi a última hora les famílies a passar-hi uns dies. El president de l’Associació de Càmpings, Francesc Joan Caballé, va dir ahir que les previsions per a ells aquesta temporada són similars a les del 2017: entre un 60% i un 70%.

Un altre factor de risc per al turisme aquesta Setmana Santa és el fet que aquest any hagi caigut molt d’hora en el calendari. El Gremi d’Hotels de Barcelona considera que això és un inconvenient per a destinacions com la capital catalana, que millora les seves previsions si aquesta festivitat se celebra en dates més primaverals, quan el temps acostuma a ser més càlid i estable.

900.000 cotxes sortiran de Barcelona dijous i divendres

El Servei Català de Trànsit calcula que uns 900.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona entre les dues fases de l’operació sortida de Setmana Santa. La primera comença avui i la segona serà entre el migdia de Dijous Sant i el de Divendres Sant. Alguns eixos de la xarxa viària com l’AP-7, l’A-2, la C-16 i la N-340 podrien registrar retencions en hores punta. El Servei Català de Trànsit ha subratllat que la Setmana Santa és un dels períodes festius que registra més complicacions viàries de tot l’any.

El RACC va alertar ahir de la sinistralitat creixent a les carreteres catalanes. Catalunya és la comunitat autònoma on més han incrementat les víctimes en accidents, amb un total de 44 persones mortes el 2018, un 83% més que fa un any.

Un mitjà alternatiu al cotxe serà el tren. Renfe ha posat a la venda un total d’1,4 milions de bitllets de tren d’AVE i Llarga Distància, cosa que reforça en un 20% l’oferta habitual de places.