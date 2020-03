El hotelers impulsen una xarxa d'establiments per acollir afectats lleus pel coronavirus

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat) i el Gremi d'Hotels de Barcelona han fet públic aquesta tarda amb un comunicat que contribueixen a la lluita contra el coronavirus impulsant "una xarxa d'establiments hotelers" que donarà allotjament a totes les persones que ho necessitin "per raons sanitàries, laborals o perquè no puguin marxar". La notícia se suma a la col·laboració que presta l'Hotel Alimara des de fa pocs dies.

En aquest context, el Consorci Sanitari de Barcelona ha posat en marxa el projecte Hotel Salut, el qual permetrà al sistema sanitari disposar d'instal·lacions hoteleres per a pacients lleus amb coronavirus que requereixin aïllament domiciliari.

En el primer hotel en què s'activa aquest projecte, el Cotton House, el personal ja ha rebut els primers pacients després d'haver rebut la formació necessària. També compten amb l'experiència de les empreses de neteja, bugaderia i càtering. En cas de ser necessari, s'hi afegiran l'Hotel Praktik Vinoteca i l'Hotel Praktik Bakery, amb els quals s'arribarien a sumar més de 200 llits.

El personal de Praktik Hotels serà l'òrgan encarregat de rebre i gestionar les peticions d'admissions per part d'hospitals i centres d'atenció primària en aquests hotels. I l'Hotel AC Victoria Suites serà la base on es recollirà tot el material que arribi o sigui donat per atendre les necessitats d'aquest projecte. També en aquest establiment s'encarregaran de dur a terme la formació de riscos laborals a les persones que s'incorporin per col·laborar en el projecte. Un cop finalitzat el projecte, tots els establiments participants seran sotmesos a un estricte procés de desinfecció.