Els hotelers temen que el recàrrec turístic faci caure més les visites de negocis a Barcelona

L'any 2019 va ser molt positiu en termes d'ocupació hotelera a Barcelona, amb uns percentatges d'ocupació de rècord (un 82%, un 1,7% més que el 2018) que van superar fins i tot els del 2016. Però el sector manté l'alerta de cara a l'any que comença i avisa que situacions com la convulsió política que ha viscut el país o els problemes de seguretat que hi va haver a l'estiu a la ciutat poden afectar més a llarg termini i sobretot pel que fa al turisme de negocis. El Gremi d'Hotels en el seu balanç anual, de fet, ha posat èmfasi en la baixada que, segons denuncien, s'està donant en el turisme de reunions. Un descens que detecten des del 2015 i que atribueixen en bona mesura a l'arribada de l'equip d'Ada Colau a l'Ajuntament i al canvi de discurs sobre el turisme.

Ara veuen en la nova etapa política al consistori –i , sobretot, en el soci socialista de Colau– un matís d'aquell discurs però tenen un nou enemic: el projecte de recàrrec turístic que permetrà al govern municipal encarir fins a quatre euros per persona i nit la taxa turística, que, al seu torn, el Govern també preveu apujar. Això fa que en algunes categories l'increment pugui arribar als 670%, com va avançar l'ARA, i que un turista pugui pagar en concepte de taxa fins a 7,50 euros. "Els organitzadors s'ho miraran segur", ha advertit el president del Gremi, Jordi Mestre, per criticar que la pujada deixarà en desavantatge Barcelona respecte a ciutats com Madrid.

Mestre ha avisat que el nombre de reunions que se celebren a la ciutat va a la baixa des del 2015. Una davallada que ha atribuït, sobretot, als esdeveniments que mouen menys d'un miler de persones i que, per tant, tenen més facilitat per canviar de lloc en poc temps i queden més amagats darrera de grans congressos com el Mobile. "Detectem una desacceleració i per nosaltres és rellevant perquè és un sector important, que porta turisme de qualitat i que genera molt ingressos", ha lamentat. Si el 2018 a la ciutat hi va haver 1.728 reunions, el 2017 n'hi havia hagut 2.134. La baixa en relació al 2015, asseguren, és d'un 23,8%. Els hotelers també alerten que factors com el Brexit o la por del coronavirus puguin complicar encara més el 2020. De moment, però, l'alerta sanitària diuen que està afectant molt poc l'organització del Mobile i que la xifra de reserves hoteleres es manté molt similar a la del 2019: unes 28.000 habitacions. L'afectació en les reserves, han defensat, es va notar molt més quan hi va haver les protestes contra la sentència del Procés que no pas aquests dies, però el sector es manté en alerta.

Encara sobre la caiguda del turisme de negocis, Mestre ha alertat que és un sector que genera 1.900 milions d'impacte econòmic a la ciutat, segons la Barcelona Convention Bureau, i ha avisat que es tracta d'esdeveniments que es contracten amb molta antelació: "Potser d'aquí uns anys veurem que els grans congressos no arriben i no sabrem per què", ha avisat.

El Gremi manté l'oposició frontal al recàrrec turístic i reitera que si es vol apujar la fiscalitat al turisme l a càrrega l'haurien d'assumir tots els sectors que es beneficien del turisme, com la restauració o els autocars. Quan es va anunciar la voluntat política de cobrar el nou recàrrec, Mestre ja va dir que l'equip de Colau havia passat de veure els hotelers com l'enemic a veure'ls com el seu "recaptador". A l'espera que s'aprovi la llei d'acompanyament dels pressupostos, l'Ajuntament haurà d'aprovar una ordenança que especifiqui com es cobrarà aquest extra, si es pagarà en funció de la categoria de l'establiment i la zona o s'aplicarà de manera lineal. Els hotelers, però, assegura que no ha entrat a parlar d'això i que la seva posició és un rebuig frontal. "Quan s'aprovi, ja veurem què decidim", ha avisat Mestre, que ha recordat que ja es van oposar a la implantació de la taxa i ha lamentat que el Govern no els hagi citat per parlar-ne des que la va implantar tot i que el compromís era fer-ne una valoració passats dos anys.

Noves places hoteleres

El que sí que estan debatent amb el consistori és la previsió del pla hoteler, en suspens per diferents sentències judicials que l'han declarat nul. El compromís del govern BComú-PSC ja era revisar la part que obliga al decreixement de places si es fan grans reformes en establiments del centre, cosa que el Gremi celebra, però demanen també que es puguin obrir nous establiments en edificis nous a partir de recuperar llicències d'apartaments turístics que conviuen en finques de veïns i, per tant, generen molèsties. "El que no pot ser és que Barcelona no pugui obrir cap hotel en 15 anys", han defensat. La proposta dels hotelers és reconvertir les llicències d'aquests pisos i de pensions en hotels i blocs d'apartaments.

Els hotels, en xifres

El 2019 ha sigut un bon any en termes hotelers. L'ocupació mitjana s'ha situat un 1,7% per sobre de la de l'any passat i el preu mitjà abonat també s'ha incrementat, en 7,5 euros (un 5,7%), fins arribar als 140 euros. Els hotelers, amb tot, asseguren que el que ha anat a la baixa és el turisme de luxe i demanen potenciar atractius com la cultura i l'esport per atraure nous visitants .