Els hotelers titllen de "fatídica" la caiguda del turisme a Barcelona

Els hotelers titllen de "fatídica" la caiguda del turisme els últims mesos de l'any a Barcelona. El president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, ha informat aquest dijous que la facturació s'ha reduït un 18% durant l'últim trimestre del 2017. "Estem molt preocupats pel futur", ha assenyalat Clos, que ha apuntat a "un còctel de circumstàncies" com a causa de la davallada dels ingressos, que al seu parer inclou les vagues a l'aeroport del Prat, els atacs a les infraestructures turístiques (hotels i busos), els atemptats de la Rambla i Cambrils i, per últim, la situació política que es viu a Catalunya.

Els pitjors mesos han estat octubre, novembre i desembre, amb una caiguda del 15% a l'octubre i novembre i del 25% l'últim mes de l'any. Els hotels que més facturació han perdut han estat els de més categoria. En el cas dels establiments de cinc estrelles, la caiguda ha estat del 35%. Els mercats d'origen més afectats han estat el domèstic, l'anglosaxó i el visitant americà. Pel que fa al domèstic, durant el pont de la Constitució Barcelona va passar d'un 70% d'ocupació el 2016 a un 42% enguany.

Malgrat el pessimisme, els hotelers de Barcelona han tancat l'any amb un nou rècord de facturació i un increment del 6% respecte a l'any passat, atribuït als "resultats extraordinaris" dels sis primers mesos de l'any. L'ocupació als hotels de la ciutat durant el 2017 s'ha situat en un 80%, la mateixa xifra que l'any passat. El preu mitjà per nit d'hotel s'ha tancat en 138 euros, 7,5 euros més car que el 2016. No obstant les xifres rècord, el Gremi d'Hotels ha urgit les administracions, en especial l'Ajuntament de Barcelona, a "activar mesures" per aturar la davallada del turisme a la ciutat. "Ara necessitem promoció, no administració", ha afirmat Jordi Clos.

Expulsats de les llistes de molts operadors

Una de les principals preocupacions del Gremi d'Hotels són les previsions de futur, ja que les reserves de cara als primers mesos del 2018 s'estan alentint molt, en especial perquè "Barcelona ha caigut de la llista de molts operadors", sobretot a l'hora d'organitzar congressos. "És preocupant perquè portàvem molts anys sent la ciutat campiona, i de cada 10 cites, 7 les guanyàvem. Ara molts operadors ens diuen que ens abstinguem de presentar-nos com a candidats", ha lamentat Clos.