Els hotels de Barcelona penjaran el cartell de complet durant els tres primers dies del MWC

El Gremi d'Hotelers de Barcelona ha anunciat que els establiments de la capital catalana presentaran ocupació plena durant els tres primers dies del Mobile World Congress (MWC). Així, des del dilluns 26 i fins al dimecres 28, dies considerats punta, no hi haurà habitacions lliures per pernoctar a la ciutat.

Des del Gremi s'indica que el cap de setmana previ ja es començarà a notar l'increment d'activitat, especialment el diumenge 25. Cap a finals de setmana, tot i que l'ocupació baixarà, també serà destacada per al període, segons han indicat les mateixes fonts. El MWC acaba el dijous 1 de març. El sector hoteler barceloní també destaca que l'organització de la fira del mòbil ha bloquejat aproximadament 27.000 habitacions, la mateixa xifra que l'any 2017.

Més de 45.000 assistents faran servir Airbnb

A banda dels hotels, els apartaments turístics també noten l'arribada del MWC: més de 45.000 assistents al certamen utilitzaran l'oferta de pernoctacions d'Airbnb, segons ha informat la mateixa plataforma, que també ha indicat que els visitants deixaran durant la seva estada uns 40 milions d'euros. L'any passat van utilitzar Airbnb 40.000 persones, amb un impacte econòmic per a la ciutat de 28 milions, sempre segons xifres publicades per la plataforma.



Finalment, els apartaments turístics de Barcelona esperen una ocupació del 100%. El president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, explicava a l'ACN que els preus seran "molt similars" als dels anys anteriors. Les reserves d'aquest tipus d'allotjament durant el MWC es fan amb força antelació, sobretot en els tres mesos abans de l'arribada dels visitants, segons l'entitat.