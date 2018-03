El jutge demana identificar el Policia Nacional que va treure un ull a Roger Español l'1-O

El jutge que investiga les càrregues policials de l'1-O a Barcelona ha demanat identificar l'agent de la Policia Nacional que va treure un ull a Roger Español, un dels ciutadans que es trobava a l'exterior de l'escola Ramon Llull el passat 1 d'octubre. El titular del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona ha admès a tràmit la querella del jove.

En la seva querella, Español assenyalava tres agents de la Policia Nacional com a responsables de la seva lesió a l'ull: l'escopeter que hauria disparat la pilota de goma –a qui no va poder identificar–, i els seus superiors més immediats –un inspector i un sotsinspector de qui sí que disposava del número de placa–. Ara el jutge ha demanat a la Policia Nacional que aporti la matrícula i el número d'identificació de totes les furgonetes que van baixar pel carrer Sardenya des del carrer Consell de Cent, en direcció a la Gran Via; així com la seva localització exacta, en cas que els vehicles disposessin de GPS. També ha demanat totes les imatges dels agents que es poguessin recollir aquell dia al lloc on Español va resultar ferit, així com les comunicacions d'aquell dia entre el centre de comandament i els agents desplegats a l'escola Ramon Llull.

De moment, el jutge no ha citat a declarar cap agent com a investigat, però es reserva la possibilitat de fer-ho tan aviat com obtingui el resultat d'aquestes proves. També citarà a declarar un dels comandaments del dispositiu de l'1-O com a testimoni, així com altres persones que haguessin pogut presenciar els fets.

Estudi sobre la posició de l'escopeter

El jutge també ha demanat als Mossos d'Esquadra que facin un estudi per determinar la posició de l'agent que va ferir Español, quina distància hi havia entre aquest escopeter i la víctima i que informi si es possible identificar l'autor del tret de la pilota de goma que va lesionar el jove, en funció de les imatges de vídeo del lloc on va caure ferit. "L'agent va disparar la bala de goma de manera directa, a una distància de menys de 15 metres de les persones, conscient que les posava en risc", va assenyalar l'advocada d'Español, Anaïs Franquesa, quan van presentar la querella.

Aquest dijous, Franquesa s'ha mostrat satisfeta de l'admissió a tràmit de la querella: "és un pas més per a l'esclariment dels fets", diu la lletrada. L'instructor també ha demanat a la Policia Nacional els reglaments que regulen l'ús de bales de goma –ja retirades a Catalunya– per part d'aquest cos, així com sobre la formació que reben els escopeters i la resta d'agents antidisturbis.

La querella d'Español, coordinada pel Centre Iríada –que també exerceix d'acusació popular en el cas– responsabilitzava els tres agents d'un delicte de lesions i aporta diferents vídeos enregistrats a la zona on el querellant va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Va passar l'1 d'octubre a dos quarts d'11 del matí. Les imatges mostren les càrregues de la Policia Nacional a l'Escola Ramon Llull i el moment en què l'agent escopeter dispara la bala de goma que impacta contra l'ull de l'home.