Illa creu que les mesures preses al Segrià "són les adequades" i apunta a una "certa estabilització"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, defensa que les mesures que s'han adoptat fins ara per contenir els brots del Segrià "són les adequades" i assegura que les últimes dades "apunten a una certa estabilització". Tot i això, en una entrevista a Antena 3, el ministre ha dit que caldrà esperar uns dies per veure com evoluciona aquest brot: "Crec que s'han pres les mesures necessàries i s'han fet els reforços necessaris". Actualment hi ha 73 brots de coronavirus actius a l'Estat, dels quals els del Segrià i A Mariña (Galícia) són "els que més preocupen". D'altra banda, Illa ha insistit que la mascareta "ja és obligatòria" al conjunt de l'Estat sempre que no es pugui mantenir la distància interpersonal però ha apuntat que no li ha semblat malament que es "reforci" aquest missatge en alguns territoris.

El ministre ha insistit que "és normal" que hi hagi brots i que el que cal fer és detectar-los a temps i actuar quan es detecten. "La clau és la detecció precoç perquè de brots n'hi haurà", ha resumit. En aquest sentit, ha afirmat que l'actuació fa unes tres setmanes a l'Aragó ha permès "reconduir i controlar el brot" i que es treballa per aconseguir el mateix al Segrià i A Mariña.

Illa ha assegurat que és evident que hi ha hagut relació entre els brots de l'Aragó i Lleida i ha valorat que Catalunya disposa d'un protocol específic per al cas del temporers que està "ben dissenyat i que s'ha d'implementar".

Objectiu: detectar els brots

Sobre una possible segona onada, ha dit que s'estan prenent totes les mesures per evitar-la i que el que cal és detectar precoçment els brots i actuar amb contundència però que no es pot descartar res. "Hem d'aprendre a conviure amb el virus", ha dit. Ha remarcat que ara no es preveu decretar l'estat d'alarma però que si hi hagués casos descontrolats més enllà d'una comunitat autònoma seria un instrument eficaç.