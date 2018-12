Un banc d'imatges per combatre els estereotips de gènere de les infermeres

En l'àmbit sanitari i social és més que habitual veure imatge "vexadores", "pornogràfiques", "masclistes" o "androcentristes" de les infermeres. Amb l'objectiu de combatre aquests estereotips i posar en valor la cura dels altres, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha creat el primer banc d'imatges d'infermeres per generar imatges que es corresponguin amb la realitat.

Les imatges estan disponibles a la web del Col·legi, des d'on es poden descarregar gratuïtament, i s'aniran actualitzant periòdicament. Són fotos fetes pels fotoperiodistes Àngel Garcia i Ariadna Creus en diferents hospitals, centres de salut i centres sociosanitaris on treballen les infermeres. El Banc d'Imatges Infermeres (BII) és el primer banc d'imatges d'accés lliure que reflecteix la feina real de les infermeres. La col·lecció fotogràfica comença amb 700 imatges però l'objectiu és que el 2020 ja n'hi hagi 3.200 d'accés lliure fetes en hospitals, centres d'atenció primària i el servei d'emergències.

La intenció és mostrar la imatge real de l'activitat diària de les infermeres, mostrar la seva autonomia respecte als metges, dignificar la professió i allunyar-la d'algunes imatges sexistes promogudes pel cinema, les disfresses, els contes o alguns mitjans de comunicació.

El cap de màrqueting del Col·legi, Galo Quintana, ha explicat que van decidir crear aquest banc perquè en els fons d'imatges que hi havia a internet no trobaven imatges reals i es trobaven amb tres problemes: desubicació geogràfica, cosificació i anacronisme. Sovint hi apareixien infermeres amb còfia o fent tasques de "submissió" a altres professionals.

Aquesta iniciativa és només el principi, ja que la directora de programes del COIB, Núria Cuixart, reconeix que aquest és "un gegant" que caldrà combatre de manera "continuada". "Les actituds misògines són qüestions que compartim amb la societat i impacten en un col·lectiu en què la majoria som dones i el producte que oferim és més sensible a aquestes plagues", argumenta Cuixart.

Responent a preguntes dels periodistes, la professió també han deixat clar que s'identifiquen com a "infermeres", ja que el 87% del col·lectiu són dones. "Els homes infermers són els principals activistes i es presenten en femení", ha destacat Cuixart.