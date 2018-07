Immigrants intenten creuar l'Estret amagats en camions de ferralla

Els migrants que intenten arribar a l'estat espanyol ho fan també exposant-se als riscos i perills de viatjar amagats dins de camions de ferralla. El mètode consisteix a construir-se una mena de niu dins dels camions amb fustes i xapes de metall de petites dimensions. Aquest dissabte al matí la Guàrdia Civil ha enxampat vuit magribins en un vehicle que estava a punt d'embarcar en un vaixell per passar l'Estret.

Els immigrants estan en "bon estat de salut", tot i que, segons aquest cos, el sistema "és molt perillós perquè els immigrants poden patir ferides greus o talls importants amb les arestes de la ferralla, que els cobreix completament". Poden estar hores o fins i tot dies amagats en aquests nius fins que el camió atraca en un port espanyol i poden sortir del seu amagatall. A més, es poden quedar sense oxigen.

. @RTVE Melilla @GuardiaCivil ha rescatado a 8 inmigrantes ocultos en un camión que transportaba chatarra. Los inmigrantes habrían aprovechado la noche para esconderse entre la carga pic.twitter.com/ka0vWLq0oY — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 7 de juliol de 2018

Per detectar la presència de persones dins de les càrregues dels camions que travessen l'Estret, la Guàrdia Civil fa servir uns aparells que detecten els batecs del cor i s'ajuden de gossos especialitzats en la cerca de persones.

De fet, segons la Guàrdia Civil, un cop constatat que hi ha persones amagades entre la ferralla es poden estar hores fins que no es localitza el 'niu', que sovint està sepultat.

El cos ha detallat que accedir als immigrants amagats és molt "laboriós" i comporta "cert risc" per als agents. Els magribins enxampats aquest dissabte havien fet servir una porta de fusta com a sostre per evitar que la ferralla els sepultés.