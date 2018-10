10.000 immigrants i refugiats van arribar a Espanya pel Mediterrani a l'octubre

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) ha fet públic avui que més de 10.000 immigrants i refugiats van arribar a l'octubre a Espanya per mar, una xifra rècord per al país en els cinc anys de crisi migratòria al Mediterrani. Espanya, la principal destinació de la immigració irregular que travessa el Mediterrani aquest any, ha arribat a un nombre "que mai s'havia assolit", com ha apuntat el portaveu de la OIM a Ginebra, Joel Millman.

Segons les dades de l'organització, l'augment de la immigració al Mediterrani ha sigut regular des de l'inici del 2018, amb un primer salt important el maig passat, quan les arribades van ser 3.523, en relació a les 1.258 del mes anterior. Des del juny la progressió ha sigut més important, fins a les 10.042 arribades entre l'1 i el 28 d'aquest mes –al setembre van ser 8.052.

Tot i això, Millman ha comentat que les xifres s'han de considerar en el context de l'emergència migratòria, que va tenir el seu pitjor moment a la segona meitat del 2015. "És crucial recordar que en aquell període hi va haver mesos i fins i tot dies en què l'arribada de 10.000 refugiats i immigrants era habitual", ha comentat. El mes més dramàtic del 2015 també va ser l'octubre, quan va haver-hi 211.100 arribades per mar, sobretot a Grècia i Itàlia.