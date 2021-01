La memòria immunitària al covid-19 dura almenys 8 mesos

Des del principi de la pandèmia una de les preguntes que s'han fet més vegades és quant duren els anticossos i les cèl·lules que el sistema immunitari genera per protegir el cos del virus. "Cal temps per saber-ho", deien els científics. I, efectivament, a mesura que passen els mesos es coneix millor l'evolució d'aquesta resposta immunitària. Al novembre es va saber que els anticossos produïts durant la infecció duraven un mínim de cinc mesos. Segons un nou estudi, encapçalat per experts de La Jolla Institute for Immunology dels Estats Units i publicat a la revista Science, la memòria immunitària natural després d'haver contret la malaltia dura almenys vuit mesos.

Els científics han analitzat mostres de 188 persones que s'han recuperat de covid-19 a la recerca d'anticossos i de cèl·lules B i T, dos integrants dels sistema immunitari que s'encarreguen, respectivament, de col·laborar en la producció d'anticossos i de destruir les cèl·lules infectades pel virus. La mostra ha inclòs un ventall ampli de quadres clínics, des d'asimptomàtics fins a casos greus, però la majoria de persones estudiades havien presentat símptomes lleus i no havien requerit hospitalització. Els resultats indiquen que en el 95% dels pacients els nivells dels diversos tipus d'anticossos estudiats es mantenen o, com a molt, baixen lleugerament al cap de vuit mesos. Una cosa semblant passa amb les cèl·lules B i T.

Tot i que, amb l'actitud prudent que caracteritza la ciència, els autors afirmen que encara no es coneixen prou bé els mecanismes específics de la resposta immunitària que protegeix d'aquest nou coronavirus, també expliquen que és raonable pensar que els anticossos contribueixin a una immunitat esterilitzant, és a dir, al fet que no es desenvolupi la malaltia, i que les cèl·lules B i T s'encarreguin de reduir la gravetat de la malaltia en cas que es produeixi. Per tot plegat, conclouen que "la immunitat duradora davant una reinfecció és una possibilitat en la majoria d'individus".