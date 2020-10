Els impulsors dels canvis al Zoo de Barcelona l'acusen de poca transparència en la mort dels animals

L'Ajuntament de Barcelona aprovava el maig de l'any passat el que havia de ser un canvi de model radical per al Zoo: amb una modificació de l'ordenança, promoguda per la plataforma ciutadana Zoo XXI, que preveu que només es podran seguir reproduint en captivitat aquelles espècies que tinguin un pla específic que prevegi la seva reintroducció a la natura. Es donaven tres anys per redactar aquests plans i que els validés un comitè ètic i científic. La plataforma, però, acusa la direcció del Zoo de no haver implantat encara cap canvi i de treballar amb poca transparència. Sobretot, pel que fa a la causa de la mort dels animals.

A partir d'un informe en què s'acrediten fins a 147 defuncions entre el juliol del 2019 i el maig del 2020, denuncien que el Zoo no n'ha reportat la causa i que hi han trobat situacions difícils de classificar com a morts naturals com que en un sol dia, el 21 de gener, constin quatre defuncions d'exemplars adults de bec d'alena i un de fredeluga que compartien instal·lació, i que en 45 dies morissin uns 14 animals d'aquest espai. O la mort de dos exemplars de cames llargues el mateix dia o d'una sèrie de granotes en molt poc temps.

La sospita que tenen és que el Zoo hauria practicat culling. És a dir, que hauria sacrificat animals per motius de gestió, una pràctica que quedava expressament prohibida en la nova ordenança6 Una acusació que ha indignat tant els treballadors del Zoo com els responsables polítics de l'espai, que la neguen rotundament. El coordinador de Zoo XXI, Leonardo Anselmi, ha defensat aquest dimarts en roda de premsa que la plataforma demana la dimissió de tota la cúpula del parc –encapçalada pel director, Sito Alarcón– i que presentarà una denúncia al consistori pel que consideren "retards i incompliments" en l'aplicació del canvi de model aprovat.

L'Ajuntament, al seu torn, nega en rodó que s'estigui practicant eutanàsia per motius de gestió. "Les baixes ho van ser per motius naturals, algunes de les quals van venir precedides de situacions mèdiques que comprometien de forma inacceptable el benestar dels animals, de manera que va ser procedent aplicar l'eutanàsia mèdica", defensen des del consistori i afegeixen que sovint no és fàcil dictaminar la causa de la mort perquè molts cops és una barreja de diferents factors, però que, en qualsevol cas, parlar de culling és una "falsedat". El comitè d'empresa també nega que s'estigui sacrificant animals per motius de gestió.

L'argument de les dificultats a l'hora de definir les causes de la mort no satisfà la plataforma animalista. "L'aplicació de l’ordenança és pràcticament nul·la i la informació que dona el Zoo sobre aspectes relacionats amb el benestar animal o és falsa o l'oculten o és fruit d'una preocupant incompetència de la direcció del Zoo", ha denunciat Anselmi. Un argument que ha reforçat el veterinari i membre de la Fundació Franz Weber David Perpiñán, que ha assegurat que el parc disposa d'un sistema informàtic en què és molt senzill fer constar la causa de la mort de cada animal i que si no es fa és o perquè no volen o perquè no en saben. Una casuística que considera "impròpia" d'una institució amb pressupost públic com el Zoo, al qual ha acusat de no estar dient la veritat.

'Baby boom' confinat

Anna Mulà, de l'equip jurídic de la plataforma, ha lamentat que en aquests moments no tenen cap constància que s'hagi aplicat cap canvi dels previstos a la nova ordenança, com ara promoure una nova xarxa de zoos i aquaris o impedir la cria d'espècies que no es podran reintroduir. Per a Anselmi, el baby boom anunciat durant el confinament no fa més que condemnar més animals a no tenir cap mena d'opció de ser reintroduïts. Sobre la lentitud en el desplegament de l'ordenança, fonts municipals assenyalen la incidència de la crisi sanitària i apunten que la previsió és poder nomenar el comitè científic i ètic durant les pròximes setmanes i que un cop funcioni a ple rendiment comenci a validar els plans d'hàbitat com està previst.

El portaveu de Zoo XXI també ha acusat la direcció del parc de retenir informes com el que feia referència a la instal·lació dels cavallets de mar, en què es demanaven explicacions sobre l'acumulació de morts en aquest espai, i el comitè –integrat, entre d'altres, pel mateix veterinari del Zoo i pel responsable de la instal·lació– suggereix mesures de control del benestar animal i de traçabilitat de les defuncions, segons ha denunciat. Per tots aquests motius, considera que la cúpula del parc hauria de dimitir i que l'Ajuntament hauria de garantir que s'acceleren els canvis aprovats pel ple.