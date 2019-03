S’acaben les inauguracions

Mentre els diferents governs municipals rumiaven quin tipus de festa organitzarien per inaugurar aquell carrer que ha ampliat les voreres, aquella escola tan reclamada o aquells autobusos nous que no contaminen gens, ha arribat a les seves bústies un correu que els recordava que dimarts 5 de març es convoquen unes noves eleccions generals i, per tant, comença un “període electoral”. És a dir, ni globus ni xocolatades. L’avançament de les eleccions generals ha engegat a rodar el calendari d’inauguracions de la majoria de governs municipals. A partir d’aquest dilluns, cap alcalde de tot l’Estat no pot inaugurar res de res. Si ho fa, estarà desobeint la Junta Electoral Central i s’hi juga ser sancionat i multat.

“Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebrin queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirecta, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts [...]”, diu el text de la Junta Electoral Central. “La llei no especifica quin tipus d’eleccions són”, afegeixen fonts del Congrés dels Diputats, és a dir que afecta totes les institucions. Un cop s’hagin celebrat les eleccions espanyoles, el 28 d’abril, ja s’hauran convocat les municipals, previstes per al 26 de maig, de manera que el que no s’hagi presentat avui ja no es podrà mostrar.

Una presentació rere l’altra

“És una mica estrany, perquè nosaltres, Decidim per Ripollet, no ens presentem a les generals”, lamentava contrariat l’alcalde de Ripollet, Josep Maria Osuna. A pocs quilòmetres d’aquest municipi, l’alcalde de Terrassa, el socialista Alfredo Vega, fa dies que va de bòlit. Ha anat de roda de premsa en roda de premsa per intentar ensenyar als ciutadans tot el que ha fet durant aquests quatre anys. El balanç de govern que a partir de demà ja no es pot fer públic. “Ens ha agafat per sorpresa, ens pensàvem que s’aprovarien els pressupostos”, lamentava divendres en una conversa per telèfon amb l’ARA anant cap a una roda de premsa per presentar els 10 nous autobusos híbrids del municipi. “Sempre és en els moments finals que els alcaldes ensenyen el pla de mandat, però ens han obligat a reconduir les presentacions...”. De tot el que ja no podrà explicar, li sap greu especialment el Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), un projecte que ha implicat canviar per leds 30.000 bombetes del municipi i instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis públics, entre altres millores mediambientals. Les obres comencen avui i s’acabaran abans de les eleccions, però no es podran inaugurar. “Ens hauria agradat presentar-ho amb l’envergadura que es mereix”, va lamentar.

Per al calendari del govern de la capital catalana també ha estat un daltabaix. Només divendres van celebrar tres rodes de premsa, una rere l’altra, per fer balanç de diferents temes, com ara feminisme, serveis socials o el tancament d’apartaments turístics irregulars. “I si poguéssim faríem sis rodes de premsa al dia”, explicava una responsable de comunicació de l’Ajuntament. Però com que no poden s’hauran de conformar enviant una nota de premsa quan s’acabin les obres de pacificació de la Meridiana, entre el carrer Mallorca i Glòries. Tampoc podran inaugurar a bombo i platerets el Parc de la Canòpia, la gran zona verda que estarà acabada a principis d’abril a la plaça de les Glòries. Entre moltes altres coses, la reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu, un projecte que s’està discutint des del mandat passat, tampoc no es podrà inaugurar.

L’Ajuntament de Girona, segons informa Maria Garcia, es quedarà sense inaugurar les obres del Pont del Dimoni, uns treballs de gran importància emocional perquè han estat llargament reivindicats pels veïns. El pont es va desmuntar l’any 1968 i ara es recuperarà, però l’alcaldessa, Marta Madrenas (PDECat), no el podrà inaugurar. La Diputació de Girona, que també està afectada igual que la resta d’administracions públiques, no podrà presentar les obres de restauració del castell de Sant Pere, a Ribes de Freser, un dels més emblemàtics de la zona, de l’època medieval.

A Tarragona, en canvi, l’avançament electoral pràcticament no ha tingut impacte, segons informa Esther Celma. Només hi havia dues inauguracions previstes que s’hauran d’ajornar: un aparcament dissuasiu de 220 places, molt a prop del riu Francolí, de l’N-340 i de l’autovia T-11, que també comporta millores en l’enllumenat, la instal·lació d’un pas de vianants i uns semàfors a l’entrada del recinte, i que haurà costat uns 83.000 euros, i el trasllat de les oficines i l’atenció al client de l’Empresa Municipal d’Aparcaments de Tarragona (AMT) a una nova seu. A Lleida no ha quedat res pendent d’inaugurar, segons informa Gerard Martínez.

L’Ajuntament d’Igualada, governat pel PDECat, ha apostat per una solució que ha generat una certa polèmica: han repartit a totes les bústies del municipi una propaganda que informa que “a finals d’any està prevista la inauguració del nou Centre Cívic Nord”. Malgrat l’intent, difícilment ho recordaran els ciutadans d’aquí tres mesos quan hagin d’escollir alcalde. Els que segur que no oblidaran aquest mandat són els alcaldes: “Entre la fragmentació política, les limitacions antimunicipals que no ens deixen ni invertir el superàvit, la falta de pressupostos de la Generalitat i la nul·la aposta de l’Estat per Catalunya i els municipis catalans, ha sigut un mandat molt complicat”, destaca l’alcalde Vega.