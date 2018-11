Crema un autobús de TMB a la ronda Litoral

Un petit incendi en un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona ha obligat a tallar un carril de la ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs. L'incident s'ha produït passades les sis del matí d'aquest dijous i ha provocat retencions en hora punta. El vehicle incendiat ha sigut retirat i ja es pot circular amb normalitat.

L'autobús, que circulava sense passatge i es disposava a començar el servei, s'ha incendiat a les 6.10 h a la sortida Prim de la ronda Litoral. Es tracta d'un autobús de la línia 12, que cobreix el trajecte Besòs-Verneda fins a Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), al llarg de la Gran Via.



El foc s'ha originat en el compartiment del motor per causes que s'estan investigant i, una vegada sufocat, el vehicle ha estat traslladat a les cotxeres.