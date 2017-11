Els veïns de l'edifici incendiat del barri del Putxet encara no poden tornar a casa

Els veïns de l'edifici del número 132 del carrer Saragossa, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, segueixen sense poder tornar a casa després de l'incendi que es va originar ahir dimecres. De fet, segons han confirmat fonts municipals, l'immoble segueix sense comptar amb els subministraments d'aigua, llum i gas i això fa impossible que els afectats puguin retornar als seus pisos. El que sí que han pogut fer alguns veïns és recollir les seves pertinences de l'interior de les seves vivendes, sempre acompanyats per personal dels Bombers. De moment, el Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona ha reallotjat 16 persones, mentre que la resta d'afectats han estat acollits per familiars seus. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi, tot i que els Mossos d'Esquadra han confirmat que tenen una investigació oberta.

L'incendi, que es va decretar a quarts de deu del matí de dimecres, ha deixat un mort, una persona ferida de gravetat -amb el 50% del cos amb cremades de tercer grau- i un ferit menys greu. De fet, fons hospitalàries han explicat que la persona que va quedar ferida de gravetat segueix en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebrón. També es van veure afectats altres 18 persones.