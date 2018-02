Cues a l'AP-7 a Mollet del Vallès, en direcció Girona, per l'incendi d'un camió

L'incendi d'un camió ha obligat a tallar aquest matí l'autopista AP-7, en direcció Girona, a l'altura de Mollet del Vallès. Quatre dotacions dels bombers treballen per apagar el foc, que ha cremat totalment la cabina del vehicle, però no ha arribat a la caixa. Cap a tres quarts de nou del matí, els operaris han pogut reobrir un dels carrils de circulació de la via, que acumula 2 km de retencions, segons el Servei Català del Trànsit.

⚠️⛔️ Tallada l'AP-7 a Mollet del Vallès en direcció Girona per l'incendi d'un camió @transitap7 — Trànsit (@transit) 12 de febrer de 2018

Els serveis d'emergències han pogut retirar parcialment el vehicle de l'autopista per facilitar la circulació. L'incendi deixa de moment dos quilòmetres de retencions a la via.

Segons el Servei Català del Trànsit la circulació també s'està complicant al Nus del Llobregat de Barcelona, a la B-10, que registra 10 quilòmetres de retencions.