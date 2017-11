Un mort i un ferit greu en l'incendi d'un bloc de pisos del carrer Saragossa de Barcelona

Una persona ha mort per les cremades ocasionades en l'incendi que aquest dimecres al matí s'ha originat en un bloc de pisos del número 132 del carrer Saragossa de Barcelona, al barri del Putxet. Hi ha una altra persona ferida de gravetat, amb el 50% del cos amb cremades de tercer grau, que ha estat trasllada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També hi ha un ferit menys greu traslladat al mateix hospital i 18 ferits lleus, 12 dels quals han estat traslladats a diversos hospitals i sis han estat atesos al lloc dels fets.

Els serveis d'emergència han atès diverses persones per crisi d'ansietat i inhalació de fum, i d'altres han hagut de quedar-se confinades per motius de seguretat en els pisos no afectats per l'incendi, segons han explicat a l'ARA fonts de l'Ajuntament. Els veïns de l'edifici del costat tampoc podien entrar a casa seva.

Els bombers han rebut l'avís del foc poc abans de les 10 del matí. L'incendi, les causes del qual encara es desconeixen, ha començat al 6è 1a, d'on s'ha rescatat el ferit greu, que es trobava en una balconada atrapat per les flames. El veí mort l'han trobat els bombers en un passadís d'un immoble del setè pis.

El foc, que ha quedat extingit cap al migdia, ha afectat tres pisos i el sobreàtic. Els bombers han de revisar ara l'estructura de l'edifici, que és metàl·lica. El bloc va ser construït als anys 70.

El regidor del districte, Daniel Mòdol, ha explicat que part de l'estructura de l'edifici ha quedat "molt malmesa" per les flames i els veïns dels 16 habitatges de l'edifici no podran tornar "de moment" a casa seva. "Seran reallotjats en diversos espais de la ciutat", ha assegurat Mòdol.

Ivan Lobo, cap de guàrdia de Bombers, ha explicat que el foc era "molt virulent", el que ha dificultat les tasques d'extinció. "El foc estava totalment descontrolat, amb molta temperatura i això feia molt difícil l'accés. Els bombers han fet un gran esforç", ha afegit Lobo, que ha explicat que han trigat una hora en extingir les flames: "El foc s'ha desenvolupat amb subministrament d'aire. La virulència del foc és habitual en ambients amb molt d'espai i amb càrrega d'oxigen", ha dit afirmat.

Els veïns han sentit algunes petites explosions que, segons els bombers, podrien ser objectes, com ara desodorants, que han explotat per les elevades temperatures. "El foc era una gran bola d'energia i calor", ha dit Lobo.

L'incendi ha obligat a tallar la ronda General Mitre en direcció Llobregat des de la plaça Lesseps.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 15 dotacions dels Bombers, a més d'efectius del SEM i de la Guàrdia Urbana.