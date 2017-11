Un incendi destrueix dues naus a Sant Feliu de Llobregat

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al matí en un incendi que afecta totalment dues naus d'una empresa de recuperació de plàstic i cartró de Sant Feliu de Llobregat,segons ha informat el cos a través de Twitter.

Segons les darreres informacions l'incendi de Sant Feliu de Llobregat cremaria totalment 2 naus de 1000 m2 cadascuna. Les naus pertanyen a una empresa de recuperació de plàstic i cartró https://t.co/ueGIV2jrzJ — Bombers (@bomberscat) 22 de novembre de 2017

Onze vehicles participen en les tasques d'extinció dels immobles, d'uns 1.000 metres quadrats cadascun, per evitar que el foc es propagui a d'altres naus. Segons han informat els Bombers, no s'han registrat ferits i s'estan centrant els esforços en protegir les cobertes per garantir l'estabilitat i a evitar que el foc s'estengui a una quarta nau.

La columna de fum generada per aquest incendi és molt visible aquest matí des dels municipis veïns.

Incendi en una nau del polígon industrial La Salut a Sant Feliu de Llobregat. 20:20am. El fum afecta municipis del voltant i ha arribat a la B-23 a l'alçada de @tv3cat @Catinformacio pic.twitter.com/u7CEXpv6Ja — ScreusO (@SCreusO) 22 de novembre de 2017

Els bombers han estat alertats de l'incendi passades les 3.30 hores i en arribar al lloc s'han trobat les naus en flames, fet que previsiblement dificultarà la investigació de les causes del foc. En aquell moment no es trobava a la planta cap operari, per la qual cosa no s'han produït ferits.