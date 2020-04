Investiguen les causes d'un incendi a l'estació d'Espanya del metro de Barcelona

Un incendi declarat en un establiment comercial del vestíbul de l'estació de metro d'Espanya, a la L1, va alterar ahir a la nit el funcionament de fins a tres línies de metro. El foc es va declarar quan faltaven pocs minuts per a les deu de la nit i els bombers van treballar en la seva extinció fins a passades les onze. El foc, amb tot, va provocar molt de fum, que a través dels túnels va passar a altres estacions i va obligar a tancar parades pròximes de la L3 i la L5. El Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una treballadora del metro a la mateixa estació d'Espanya per inhalació de fum. Les causes de l'incendi encara s'estan investigant, segons han detallat a l'ARA fonts de TMB.

La presència de fum va obligar a tancar les estacions de Tarragona i Espanya de la L3, entre les 22.28 h i les 23 h i entre les 21.54 h i les 23.46 h respectivament. La parada de Plaça de Sants de la L5 va quedar tancada fins a la finalització del servei i ha reobert a primera hora d'aquest matí.

La estació de metro de plaça Espanya en flames ara mateix pic.twitter.com/hY7CriENU2 — Jordi Cockney (@CockneyJordi) April 21, 2020

A la L1, que va ser la més afectada, s'hi va fer servei parcial fins a pràcticament el tancament del metro.