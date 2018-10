Els incendis forestals es duplicaran a la costa mediterrània si la temperatura global puja 3 graus

El canvi climàtic, amb un augment de les temperatures globals, farà créixer el potencial devastador dels incendis forestals a l'Europa mediterrània, segons alerta un estudi publicat aquest dimarts per la revista 'Nature Communications'. Segons les seves dades, si l'escalfament global puja 3 ºC els incendis forestals es doblaran a Espanya.

La investigació l'ha dirigida el professor del departament de física aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) Marco Turco. El físic ha explicat a Efe que per primer cop s'ha aplicat un mètode empíric a l'estudi de la relació del clima amb els incendis forestals, combinat amb els escenaris de canvi climàtic establerts a l'Acord de París. Aquests compromisos, signats el 2015, estableixen la necessitat de limitar l'augment de la mitjana global de temperatura a 2 ºC per sobre del nivell preindustrial, i van promoure esforços addicionals per tal que l'escalfament no superi els 1,5 ºC.

Segons Turco, "fins ara hi havia estudis sobre el pronòstic d'incendis forestals en un futur específic fins al 2070-2100, però no una quantificació considerant els llindars d'escalfament global per saber quins poden ser els impactes de l'escalfament global si passem el límit de 2 ºC de l'Acord de París".

Així, el treball estableix que si l'escalfament global puja 1,5 ºC de mitjana, els incendis es dispararan un 40%. Si la temperatura creix 3 ºC, cosa factible a finals de segle, els focs augmentaran un 100%. "L'escalfament global és indiscutible, cada estiu se superen molts rècords de temperatura i aquest estiu l'onada de calor ha afectat el centre i nord d'Europa i no tant el Mediterrani europeu", ha assenyalat Turco.

El professor de Física ha recordat que durant el 2017 i el 2018 s'han registrat grans incendis forestals a Grècia, Portugal i Suècia, fins i tot amb moltes víctimes mortals, i que aquests incendis han estat relacionats amb sequeres i onades de calor intenses.

Però el científic remarca que no es poden fixar només en allò que passi en anys concrets, sinó en la sèrie climàtica, encara que per a l'àrea mediterrània només es disposa de dades fiables d'incendis forestals des del 1985. En el cas d'Espanya, els recomptes fiables es remunten a 1974, ha especificat Turco.

En relació a la davallada de xifres d'incendis dels últims anys, malgrat l'augment de temperatura, Turco ha destacat el pes del "factor humà". Segons el científic, des dels grans incendis dels anys 80 a Espanya hi ha hagut una millora tecnològica i s'han gestionat millor els boscos. "Però no ens podem relaxar, perquè només amb els factors climàtics els incendis podrien tornar a augmentar, i mantenir el mateix esforç d'ara no seria suficient", ha avisat.

Incendis menys estacionaris

L'estudi ha tingut en compte també que si el clima cada vegada és més sec i calorós també hi haurà menys combustible als boscos, per això la relació clima-incendis variarà i no serà un model estacionari, sinó que evolucionarà.

Així, el treball apunta que, si no es tingués en compte que la calor i la menor quantitat de pluja farà disminuir la vegetació, la previsió d'incendis amb un augment de 3 ºC seria del 175%.

L'estudi adverteix que, amb l'escalfament global, el nord d'Espanya passarà a tenir un clima semblant al que té ara el sud de la península Ibèrica, on hi podria haver un augment d'incendis amb el canvi climàtic.

Turco ha fet dues "recomanacions bàsiques" als responsables polítics: limitar l'escalfament global, com suggereix l'acord de París, i passar d'una política d'incendis bàsicament centrada en l'extinció a una de més centrada en la prevenció".

L'investigador del Grup d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) de la Universitat de Barcelona està treballant ara per desenvolupar pronòstics estacionals de risc d'incendis aplicant models climàtics i empírics per ajudar a prevenir els focs forestals.