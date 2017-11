Una incidència a l'estació de Gràcia obliga a reorganitzar el servei de la línia del Vallès de FGC

Una incidència a l'estació de Gràcia, on s'ha detectat que algun objecte obstaculitzava les vies, ha obligat aquest dijous al matí a reestructurar el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). S'han suprimit la L7 entre les estacions de plaça Catalunya i Gràcia i un tren llançadora fa l'enllaç entre Gràcia i Avinguda de Tibidabo.

Línia Bcn-Vallès: L7 suprimida entre Pl. Catalunya i Gràcia. Tren llançadora entre Gràcia i Av. Tibidabo. S6 (U. Autònoma) i S7 (Rubí) igualment suprimits. S1 (Terrassa NU) i S2 (Sabadell PN) s’aturen a totes les estacions per avaria a l’estació de Gràcia. Disculpeu les molèsties — FGC (@FGC) 30 de novembre

Les línies S6 (Universitat Autònoma) i S7 (Rubí) també s'han eliminat, i per això la S1 (Terrassa NU) i la S2 (Sabadell PN) s’aturen ara totes les estacions; tot i això, com que la incidència s'ha registrat en hora punta, aquests trens circulen força més plens del que és habitual. Fonts de FCG asseguren que els tècnics estan treballant per detectar què ha provocat la incidència, però diuen que encara no hi ha una previsió de normalització del servei.

El que ha permès saber a la companyia que hi havia una incidència a Gràcia és el Sistema de Detecció d’Objectes (SDO) que, com va explicar l'ARA, detecta la presència de persones i objectes perillosos a la via. A sota de l’andana hi ha uns sensors làser que detecten tots aquells objectes més grans de 30 centímetres i densos que cauen a la via. A més dels sensors, el sistema es complementa amb unes càmeres tèrmiques i un programari. "L'anem entrenant perquè ell mateix vagi aprenent de les dades que va registrant amb un sistema de 'deep learning' [aprenentatge profund]”, explicava Pere Padrós, responsable d'innovació de l'empresa Promaut, una empresa de Sant Boi de Llobregat especialitzada en la supervisió de processos de la indústria de l'automoció que va dissenyar aquesta variant de la tecnologia per al sector ferroviari.