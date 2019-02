La incineradora del Besòs començarà el tancament parcial el 2025

La incineradora de residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a Sant Adrià de Besòs, podrà clausurar un o dos forns a partir del 2025. La data figura a l'acord sobre el nou programa de gestió de residus que han pactat els 36 municipis que formen part de l'AMB i que va lligat a la implantació de nous models de recollida i tractament de les escombraries que permetin assolir els objectius de reciclatge que fixa la Unió Europea (UE) i que són, avui, inassolibles.

La taxa de reciclatge dels municipis metropolitans Barcelona està estancada en un 35%, lluny del 50% que hauria d'aconseguir-se el 2020 i que l'AMB ja reconeix que no es podrà complir. Per això, el nou programa metropolità de prevenció i gestió de residus 2019-2025 situa l'objectiu una mica més lluny: els municipis es comprometen a estar reciclant un 55% dels residus el 2025.

L'estratègia els pròxims anys passarà per fer "un canvi radical" i implantar nous models com la recollida porta a porta dels residus allà on sigui viable, i apostar pels contenidors intel·ligents que acabin amb l'anonimat de les escombraries i es pugui saber qui ho fa bé i qui no. "El model actual, basat en contenidors anònims oberts al costat de casa les 24 hores del dia, ha tocat sostre", ha subratllat el vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia.

L'objectiu de personalitzar el rebut de les escombraries perquè no pagui igual qui recicli que qui no ho faci és una de les mesures que inclourà la futura llei de residus catalana que la Generalitat està elaborant i que confia tenir redactada a finals d'any. L'aprovació està prevista per a la primavera del 2020, un any més tard del previst inicialment.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha celebrat el compromís dels 36 municipis de l'AMB, que aglutinen quatre milions d'habitants. Ha subratllat que és el moment que les ciutats de més de 50.000 habitants passin a l'acció en matèria de reciclatge per fer un salt i que Catalunya s'acosti als objectius europeus d'estar reciclant un 65% dels residus el 2030.

Transformació dels ecoparcs

Els canvis que proposa el nou pla metropolità no acaben en la recollida de les escombraries domèstiques o comercials –els comerços suposen un 40% de tot el que es genera– sinó que també afectaran les plantes actuals on es reben i gestionen els residus. "Transformarem els ecoparcs actuals, on sobretot es gestiona la fracció resta, el contenidor gris, en instal·lacions més especialitzades i sobretot dedicades a la matèria orgànica", ha explicat Badia.

Amb una millora de la separació dels materials, els nivells de recuperació als punts de gestió també creixeran. I amb aquesta premissa, l'AMB confia que si avui en un ecoparc es recupera un 30% dels materials que hi entren, les cotes podran escalar fins al 80% o el 90% amb el canvi. Per això, incidir en la fracció orgànica serà una "prioritat" en el programa i totes les plantes de recepció s'hauran d'adaptar per poder fer el tractament i convertir-la en compost (ara això només es fa en alguns ecoparcs i no en tots).

Crítiques dels ecologistes

Plataformes veïnals i ecologistes han criticat aquest dimarts l'aprovació inicial del programa de residus metropolità per poc ambiciós i han demanat que s'obri a la participació ciutadana. La portaveu de la coordinadora veïnal Airenet, Silvina Frucella, ha instat l'AMB a donar "una data concreta" per al tancament de la planta d'incineració del Besòs i que el programa no es quedi només "en bones intencions".

"Els comuns ja deien el 2016 que tancarien la incineradora i estem cremant el mateix que fa quatre anys", ha lamentat en declaracions als periodites. També ha trobat a faltar que el programa inclogui mesures d'impacte com el sistema de devolució i retorn d'envasos (SDDR) per fer créixer el reciclatge.