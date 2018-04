La incineradora de Sant Adrià, denunciada per contaminar l'aire amb dioxines cancerígenes

Els elevats riscos de càncer per les dioxines contaminants a l'aire de la zona de Sant Adrià del Besòs i el Fòrum han portat a l'entitat veïnal Airenet a denunciar, aquest dimecres al matí, la planta incineradora TERSA davant la Fiscalia de Medi Ambient. La densa fumera blanca i groga que escupen les seves xemeneies podrien ser les responsables que el risc de càncer a la regió sigui 2,5 vegades superior al d'altres àrees properes a aquest tipus de centres, segons les dades dels denunciants.

La denúncia es basa, sobretot, en l'estudi presentat com a prova del catedràtic en toxicologia José Luis Domingo, publicat el juliol de 2017 per la revista Science of the Total Environmental, en què s'especifiquen les partícules cancerígenes existents a l'aire i al sòl de l'entorn de la gestora de residus.

El professor, que ha estudiat també altres regions properes a pols industrials, ha participat en la compareixença d'AIRENET a l'Associació de Veïns de Diagonal Mar i ha assegurat que aquests nivells de toxicitat són "infinitament superiors" als registrats a altres àrees properes a incineradores, de forma que l'aire de Sant Adrià i el Besòs podria ser el més contaminat de Catalunya.

A la demanda, a més, s'aporten altres proves com mesuradors interns de TERSA on es mostra una cremació dels residus a una temperatura inferior a 800 graus centígrads, que és el que delimita la llei per minimitzar els riscos per la salut, o d'altres moments en els quals, segons denuncia AIRENET, la companyia hauria desconnectat el mesuratge de graus per ocultar-ne irregularitats. També han exhibit vídeos i fotos amb presumptes irregularitats en el transport de cendres tòxiques.

Aquestes proves s'han aconseguit mitjançant la col·laboració de treballadors i extreballadors de TERSA, que ja ha reunit els seus empleats per intentar esbrinar qui és el responsable de les filtracions. Un vídeo humorístic on apareix com maten un talp ja corre pel Whatsapp dels operaris, que prefereixen no parlar amb la premsa. Airenet denuncia que existeix un "clima de persecució" dins l'empresa.

"Tenim un pol industrial enmig d'un barri per la qual cosa hi ha alguna cosa que sobre, o el pol industrial o nosaltres", ha denunciat Silvina Frucella, una de les portaveus de la plataforma Airenet. El professor Domingo, per la seva part, es va preguntar "si en el cas que trobessin mercuri a l'aigua farien alguna cosa per canviar aquesta situació o demanarien que es consumís aigua en ampolles". "Però l'aire en ampolles encara no existeix", ha conclòs. I ha afegit que, a més de càncer, aquestes dioxines podrien afectar la fertilitat, perjudicar embarassos i fins i tot provocar avortaments espontanis.

Domingo ha lamentat que els nivells de toxicitat a l'aire segueixin igual després dels estudis que ell mateix va fer l'any 2015. "O no es van prendre mesures o les que es van prendre no van servir de res". Per ell, les noves auditories encarregades per les autoritats de l'àrea metropolitana (AMB) i l'Ajuntament no són suficients "perquè la gent mentrestant continua respirant i el que s'ha de fer és prendre mesures ja".

Des d'Airenet, tot i que celebren que les administracions es comencin a preocupar per la problemàtica, demanen el tancament de TERSA, de gestió pública, pels seus riscos i també per la seva opacitat. Airenet va néixer com a suma d'entitats veïnals de la regió per protestar per la concentració d'elements contaminants com la mateixa TERSA, el sòl possiblement contaminat de les antigues xemeneies de Sant Adrià, el cicle combinat d'Endesa i Gas Natural, la planta de tractament de fangs i la depuradora d'aigües als que culpen de les males olors. S'oposen, també, a la construcció d'edificis prevista justament sobre el terreny de les tres emblemàtiques xemeneies.

Resposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Com a administració competent sobre la incineradora, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha assegurat que actuarà amb "la màxima transparència", i que "complirà amb totes les actuacions que siguin adients davant de qualsevol demanda d’informació per part de fiscalia". Les mateixes fonts de l'AMB també mantenen que "es continuaran impulsant els processos d’anàlisi i millora, i les actuacions que es derivin de tots els estudis, auditories i dictàmens dels que es disposi".

L'AMB també recorda que el 31 de gener hi va haver una reunió oberta amb tots els veïns i entitats interessades i que s'hi van adquirir "una sèrie de compromisos que s’estan portant a terme tant en l’àmbit de les dioxines com en l’àmbit dels olors".

Referent a les dioxines es va acordar que l’Agència de Salut Pública, com a màxim garant de la salut de la població de Barcelona, seria l’entitat encarregada de fer "dos estudis per determinar amb exactitud la situació actual en terme dels nivells de contaminació de dioxines i possibles impactes sobre la salut": un estudi sobre la mortalitat per càncer a la zona en comparació amb la resta de la ciutat i que englobi diferents anys i un altre sobre l’emissió de dioxines. "Es col·locaran diferents instruments de mesura a diferents punts de la ciutat per poder discriminar el seu origen i la seva concentració", concreten.

L'AMB assegura que ara mateix s’està treballant en la realització dels estudis i que "s'ha creat una comissió de seguiment amb els veïns i científics que es reunirà properament".

També indiquen que el 7 de febrer "la presidenta de TERSA va sol·licitar a la gerència de l’organització una auditoria interna que va ser presentada al Consell d’Administració de data 15 de març". El mateix 7 de febrer "es va sol·licitar informació a l’òrgan competent del control de les emissions, la Generalitat de Catalunya, i un certificat dels resultats dels controls atmosfèrics realitzats als dos darrers anys". I el 15 de març "el consell d'administració de TERSA va prendre la decisió de sol·licitar una auditoria externa que està en procés de contractació".