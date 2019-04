El nou Bicing ja té bicicletes elèctriques

El nou Bicing ha estrenat aquesta setmana el servei de bicicletes elèctriques. Dilluns es van introduir les primeres 300 de les 1.000 que es preveu tenir en circulació quan hagi acabat el desplegament del nou servei de bicicletes públiques de Barcelona. Durant el mes d'abril es duplicarà la xifra per arribar a les 600 bicis elèctriques, que, visualment, es diferencien de les mecàniques perquè estan marcades amb una lletra 'e' al parafang posterior i a la cistella.

Les noves bicis es poden agafar i deixar en qualsevol estació de Bicing, ja que totes han estat renovades per fer possible l'adaptació de les bicicletes elèctriques. Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, ha explicat avui, en la roda de premsa de valoració del desplegament, que "han sigut uns mesos de transició, de substitució del sistema antic al nou". Actualment totes les estacions són mixtes i "no hi ha un lloc determinat on trobar aquestes bicicletes, sinó que estan distribuïdes pels més de 400 punts de Bicing que hi ha a la ciutat", ha afegit Vidal.

Segons la regidora, és habitual que el sistema s'utilitzi més en direcció mar que en direcció muntanya i, davant del possible problema d'acumulació de les noves bicicletes a la part baixa de la ciutat, "hi ha un nou sistema de 'software' i repartiment" que dissenyarà una distribució equilibrada per a tota la ciutat.

Tot el que has de saber sobre el Bicing del 2019

El nou Bicing és un projecte que, a banda de substituir les estacions antigues per les noves, té previst l'ampliació de la cobertura del servei amb la creació de 95 estacions noves distribuïdes pels 10 districtes de la ciutat. La instal·lació d'aquestes parades començarà aquest any i finalitzarà a principis del 2020. El número final d'estacions serà de 519, totes mixtes, és a dir, que acceptaran tan bicis elèctriques com mecàniques.

Respecte a les tarifes del servei, no cal contractar una tarifa específica per a les bicicletes elèctriques, sinó que cal aplicar els preus determinats del nou servei. A més, hi ha un nou únic abonament de 50 euros que permet accedir als dos tipus de bici.

La valoració que ha fet la regidora de Mobilitat sobre els primers dies de funcionament del nou sistema és bona i considera que el servei "ha estat de total normalitat a l'hora d'agafar i deixar bicicletes". Ha assegurat, però, que "encara no se sap quina serà la reacció de la gent". Vidal ha destacat el propòsit d'"arribar als barris on ara no arriba el sistema".