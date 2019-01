Un nadó prematur en una incubadora, la joguina de moda acusada d'antiavortista i de sexista

Un nadó prematur en una incubadora és la joguina de moda més polèmica d'aquest Nadal. Els Ksi Meritos, que s'alimenten via umbilical, han sigut acusats de fomentar l'antiavortament i perpetuar els estereotips de gènere. Aquests ninos de colors, que costen prop de 45 euros (accessoris i medicaments a part), han arribat a Espanya amb força des de Mèxic impulsats per vídeos de YouTube. Després d'uns dies, els nens poden treure de la incubadora els nadons prematurs i han de cuidar-los rigorosament seguint un estricte calendari de vacunacions. Entre les tasques dels infants hi ha la d'anar a veure la infermera Tania perquè visiti els ninos i seguir els vídeos de YouTube (amb milions de visualitzacions) d'aquest personatge, també polèmic entre el col·lectiu d'infermeres.

De fet, el col·lectiu d'infermeres i infermers de Barcelona ha exigit en diverses ocasions que es retiri la promoció dels Ksi Meritos al Grup Cife, la distribuïdora espanyola, i a El Corte Inglés, que és qui comercialitza la joguina i on hi ha el punt d'atenció de la infermera Tania a Catalunya. El col·legi denuncia que "s' utilitza la imatge d'una infermera anacrònica i com a fil conductor d'una joguina que tracta la salut com un bé de consum compulsiu".

A Mèxic, on han arrasat en vendes, els Ksi Meritos també han sortit escaldats. La marca va haver de retirar un anunci promocional en què apareixien menors hipersexualitzades cuidant el nino, preparant-li el menjar i a la perruqueria. Amb tot, a la majoria dels seus vídeos només hi apareixen nenes.

El responsable de compres de l'empresa fabricant va explicar a la SER que la joguina "no té res a veure amb postures ideològiques, sexistes, religioses o polítiques" i que la intenció de la companyia és crear un univers imaginari on els infants siguin els protagonistes". La marca simula que els ninos venen d'un altre planeta anomenat Neonatitlán.