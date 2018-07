Uns 3.000 infants de Barcelona no es vacunen per decisió familiar

El 96,5% dels infants de Barcelona estan al dia del calendari de vacunacions, però un 1,5% no n'han rebut alguna dosi per decisió de la família i al voltant del 2% no ho han fet per prescripció mèdica. Aquesta dada, que es desprèn de l'enquesta de salut que ha presentat avui l'Ajuntament, posa en relleu que hi ha uns 3.000 menors de 15 anys que no han sigut vacunats per motius no mèdics. La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha remarcat que, tot i que cal treballar per augmentar el percentatge d'infants que segueixen el calendari de vacunació, la "immunitat de grup està garantida" perquè se supera de llarg el percentatge de vacunació del 85%. "Els que no es vacunen no tenen problemes gràcies al percentatge molt alt dels que sí que ho fan", ha emfatitzat Tarafa.

De fet, segons el consistori, el percentatge de vacunació infantil a Barcelona és "molt bo" si es compara amb el d'altres ciutats europees, i es remarca que en països com Grècia, Itàlia, França i Romania la proporció se situa al voltant del 85% en vacunes com la de la triple vírica. Això ha fet, segons han explicat els responsables municipals, que quan hi ha hagut brots d'alguna de les malalties incloses en aquesta vacuna, el 82% dels afectats fossin no vacunats i el 12% només n'havien rebut alguna dosi.

La comissionada de Salut de l'Ajuntament ha remarcat que, tot i que el percentatge de no vacunats no és gaire alt, els resultats recollits a l'enquesta ajuden a entendre quins són els motius d'aquestes famílies per prendre aquesta decisió, que van des de la desconfiança en la seguretat de les vacunes fins a la creença que no són necessàries o motivacions religioses. "Si cal explicarem millor per què les vacunes són necessàries i les condicions de seguretat", ha defensat Tarafa. És el primer any en què l'enquesta de salut, que es fa des del 1983 -i que en aquesta edició recull dades de 4.000 entrevistes fetes entre el 2016 i el 2017-, inclou preguntes sobre la vacunació i, per tant, no hi ha marge per comparar aquestes dades amb les de l'última edició, la del 2016.

Prova del VIH

Tampoc es poden comparar els resultats sobre el percentatge de persones que s'han fet la prova del VIH a la ciutat, perquè també és una pregunta que s'ha inclòs per primer cop en aquesta edició. El resultat és que, a la ciutat, el 41% de la població més gran de 15 anys se l'ha fet alguna vegada a la vida. La majoria de les persones que es fan la prova tenen estudis secundaris o universitaris.