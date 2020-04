Els infants podrien tenir la clau per amansir el covid-19

¿Per què el covid-19 afecta anecdòticament els infants? ¿És per la resposta del sistema immunològic, que és més contundent entre els nens i nenes? ¿O és la diversitat de microbis que habiten al nas i a la gola (la microbiota nasofaringe) dels més petits, que difereix de la dels adults i redueix la capacitat de transmissió del virus? L'experiència als hospitals, si bé és esbiaixada perquè només hi arriben els casos amb la simptomatologia més evident, constata que els infants contagiats per aquest nou coronavirus presenten uns quadres molt lleus i, atès l'especial comportament del virus entre les criatures, l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha proposat caracteritzar-ne l'afectació. Entre altres raons, per entendre els mecanismes de defensa i les condicions microbiològiques de les criatures i traslladar aquest coneixement a l'assistència dels adults. "Els nens poden tenir la clau", ha assegurat el cap de pediatria de l'hospital, Juanjo García.

Només una minoria desenvolupa la malaltia de manera greu, inclús quan el nucli familiar ha requerit ingrés hospitalari per pneumònies a causa del patogen. És el cas de la família García. La Glòria explica que tant el seu marit com ella van requerir hospitalització per una pneumònia greu, però la seva filla de set anys, la Patrícia, "ni tan sols va fer un esternut". "La Patrícia no ha tingut el virus. Vam conviure com sempre a casa i el test li va sortir negatiu quan nosaltres, positius clars des del principi, ja estàvem ingressats", assegura la mare de la nena. Per què ella no va contagiar-se del virus, si el context familiar era clarament procliu a encomanar la infecció? "Ens trobem infants que sembla que tenen el virus amb un comportament diferent i el coneixement de la incidència entre ells ens donarà pistes sobre com podem protegir també les persones grans", confia García.

Si els casos que arriben als centres sanitaris són aparentment els més greus, tot indica que la incidència d'aquest microorganisme entre menors seria anecdòtica o molt poc agressiva; molt menys que entre els adults. El Sant Joan de Déu és un dels pocs hospitals catalans segurs pel que fa al coronavirus, perquè l'assistència a adults infectats es redueix a les dones embarassades. En les últimes setmanes, ha rebut pacients obstètriques de 25 centres del país i s'ha duplicat la xifra de parts que s'han assistit. També han visitat d'urgència centenars d'infants que tenien símptomes compatibles amb el covid-19.

Però hi ha bones notícies: dels 400 tests realitzats a infants que complien els criteris d'ingrés per infecció de coronavirus, només una vintena van resultar positius. És a dir, únicament el 5% dels pacients pediàtrics que han entrat a l'hospital amb signes de covid-19 han sortit amb un diagnòstic confirmat i tots, tret d'un, han pogut passar la malaltia en aïllament domiciliari. Les edats també són un misteri per als experts. Només cinc dels casos corresponien a nadons de menys de sis mesos i la resta tenien més de sis anys. "És curiós, perquè la majoria de les infeccions respiratòries en nens es donen especialment en edats que van dels 2 als 6 anys", exemplifica l'especialista en cures intensives pediàtriques Iolanda Jordan.

Tres estudis en un mateix projecte

De la necessitat d'aclarir els mecanismes de defensa dels infants i traslladar el coneixement a l'atenció dels adults per evitar l'acarnissament del covid-19 neix una plataforma d'estudis clínics i epidemiològics liderada pel Sant Joan de Déu, però amb la col·laboració de l'Hospital Clínic i altres centres finesos i italians. L'objectiu és reclutar i estudiar famílies que hagin tingut un membre infectat i, per aconseguir-ho, fan una crida a la participació de famílies amb infants en què almenys un membre hagi passat la infecció.

[Clica aquí per omplir el formulari]

La primera part de l'estudi és entendre el comportament del virus en aquells infants que són contactes de malalts, per comprovar si no s'han infectat com la Patrícia García o si, en cas que hagin estat positius, l'han passat de manera asimptomàtica i lleu. "Se sap poc de l'evolució dels malalts pediàtrics que no necessiten ingrés. No sabem què passa amb el seu nucli familiar quan la infecció passa desapercebuda o com s'expressa el virus en aquests casos. Molt menys quina proporció de nens passen la malaltia i adquireixen immunitat", assenyala la metge d'infeccions pediàtriques Victòria Fumadó.

La intensivista Iolanda Jordan posarà el focus en la microbiota del nas i de la gola, els principals vectors en la transmissió del virus, en la segona part del projecte. "Quan naixem les mucoses són estèrils i es van colonitzant a mesura que ens desenvolupem. Als tres anys ja tenim una microbiota consolidada i saludable", assegura l'experta. Però a mesura que l'humà es fa gran, va perdent aquesta diversitat. També passa entre malalts diabètics i hipertensos, dos dels col·lectius més en risc de patir infeccions complexes si es contagien de covid-19. "La pèrdua de la diversitat en la microbiota pot ser una diana d'investigació interessant, que ens doni pistes per entendre el comportament diferenciat entre nens i adults", conclou.

D'altra banda, la tercera línia de recerca serà conèixer els mecanismes naturals de resistència dels infants. La pediatra immunòloga clínica Laia Alsina defensa que la mateixa estructura cel·lular infantil dificulta l'entrada del covid-19. Resumeix que, quan es produeix el contagi, els organismes d'adults i infants fan una primera resposta antiviral idèntica contra el virus, però, en una segona fase, hi predomina la insistència d'un receptor, anomenat AC2, que facilita una resposta inflamatòria als pulmons de característiques severes, de manera diferenciada. La manera com s'expressa aquest receptor condiciona el control de la infecció per l'organisme i seria substancialment diferent entre adults i infants.

La transmissió vertical, sota la lupa

La recerca dedicarà una especial atenció, també, a les mares i als nounats. "El covid-19 no sembla un factor de risc durant l'embaràs, però és cert que hi ha una falta evident d'informació", assegura el director de BCNatal, Eduard Gratacós. Segons l'obstetra, la majoria d'embarassades amb el virus que s'estudien són les que arriben als hospitals amb una simptomatologia entre moderada i greu. "I és probable que hi hagi moltíssimes més dones en aquesta situació però asimptomàtiques i sense un perill greu. Per això ens preguntem com influeix realment el covid-19 en l'embaràs, perquè ara per ara només hi ha opinions i impressions", defensa. L'estudi de la microbiota de les mares i els nadons, així com tenir en compte factors –assegura– com l'estrès, la nutrició i l'estil de vida seran molt útils.

Sobre la possibilitat que es produeixi una transmissió vertical del covid-19, de la qual hi ha estudis a la Xina que demostrarien que és possible que una mare infecti el nadó, Gratacós demana molta prudència: " En el naixement pot passar que els nadons s'encomanin asimptomàticament o de manera molt lleu, però la transmissió vertical és encara una situació qüestionable i que, si es donés, seria extremadament poc freqüent".