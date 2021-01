Les llars d'infants privades alerten de la proliferació de centres sense llicència arran de la pandèmia

Fa dos anys, moltes famílies catalanes van descobrir que es quedaven sense l'ajut de fins a 1.000 euros que les mares de nens d'entre 0 i 3 anys podien deduir en la declaració de la renda perquè l'escola dels seus fills no estava homologada. Es tracta d'escoles bressol legals (tenen permisos municipals com a ludoteca, per exemple), però sense el segell del departament d'Educació perquè no compleixen alguns requisits, la majoria arquitectònics o de projecte educatiu. Així, malgrat que operen com a llars d'infants, no estan regulades per cap normativa ni tampoc se'ls sotmet a una inspecció educativa i, a la pràctica, és com si funcionessin en una mena de buit legal.



És el que han denunciat aquest dimarts les patronals de les llars d'infants, que s'han unit per reclamar una única xarxa educativa a Catalunya per a l'etapa de 0 a 3 anys. L’Associació Catalana de Llars d’Infants, l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya i la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya denuncien que hi ha "dues xarxes paral·leles": una que forma part del departament, i per tant està regulada per la llei d'educació de Catalunya, i una altra que està formada per establiments "no regulats", com les llars de criança i els centres de suport familiar, entre altres models, que han tingut un "increment destacat" des de l'inici de la pandèmia. "Aquests centres, que es defineixen com una opció pedagògica moderna i innovadora, només necessiten una llicència municipal d’activitat, en concret una llicència mediambiental, per poder funcionar i n’hi ha que ni en tenen", han afirmat les patronals.

"Cal que hi hagi una normativa que sigui igual per a tothom i que es deixi de generar confusió entre la ciutadania amb denominacions similars i sobre quins centres i quins no estan acreditats pel govern de la Generalitat”, assegura Conxita Pericó, presidenta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, que assenyala que la nova llei Celaá avala aquesta posició. La Lomloe afirma que els centres que acullin nens de 0 a 6 anys "hauran de ser autoritzats per les administracions educatives com a centres d'educació infantil". Ara es poden obrir centres privats i després és el departament d'Educació qui dona l'autorització per ser i anomenar-se escola bressol, una denominació que no poden utilitzar els establiments que no reben l'homologació.

És important destacar que l'autorització del departament no té res a veure amb la titularitat dels centres, ja que hi ha moltes bressol privades que sí que estan homologades. En total, a Catalunya hi ha 1.673 escoles bressol autoritzades, de les quals 962 són públiques i 711 són privades.

Els requisits: una garantia o una cotilla inassumible?

Així, les patronals insisteixen que per ser acreditada com a centre educatiu, una llar d'infants o una escola bressol ha de complir diversos requisits arquitectònics –hi ha d'haver com a mínim tres sales de 30 m2 (una per cada grup d’edat), amb dos lavabos i dos inodors a cadascuna, i un pati d'esbarjo "a l'aire lliure d'almenys 75 metres quadrats", per exemple– i també de titulacions del personal –han de tenir el títol de mestre d’educació infantil o el grau superior d’educació infantil–. Segons les patronals, un bon servei educatiu només es pot impartir als centres que compleixin els requisits del departament. En canvi, alguns d'aquests centres no homologats ja ni demanen l'aval del departament perquè consideren que els requisits que s'exigeixen interfereixen en les seves pràctiques educatives.

Les tres patronals afirmen que l'educació dels 0 a 3 anys és important per al desenvolupament dels infants i se sumen a la petició de la gratuïtat d'aquest tram educatiu per a totes les famílies, a través de la xarxa de centres autoritzats existent. "Ara és hora que els nostres governants intervinguin en l’assumpte i regulin un sector tan essencial com és l’educació dels infants de 0 a 3 anys", ha afirmat Pericó.