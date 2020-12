Una infermera que va vacunar a Lleida dona positiu de covid-19

La vacunació contra el covid-19 no ha començat amb bon peu a Lleida. Una de les infermeres que va administrar les dosis als avis de la residència Balàfia 1 de Lleida s'ha contagiat de covid-19. Segons ha avançat El País, es va fer una prova PCR aquest dilluns i ha sigut positiva. Fonts del departament de Salut han explicat a l'ARA que la infermera no es va trobar malament fins ahir dilluns i que per això va participar en la vacunació de diumenge. Arran d'aquest positiu s'han aïllat els avis de la residència on, de manera paral·lela, una treballadora també s'ha contagiat del virus. Per això Salut farà dos cribatges –un ja s'ha practicat aquest dimarts i el següent serà dijous– per comprovar si el virus s'ha escampat entre els usuaris i la plantilla de la residència.

Ara s'haurà d'esperar unes hores per tenir el balanç del primer cribatge a la residència Balàfia 1 de Lleida, on s'han tornat a situar tots els focus després de la vacunació de diumenge. El contagi d'una de les infermeres ha coincidit amb el fet que aquest dilluns també es va saber que una treballadora de la residència havia donat positiu tot i que feia dies que no havia anat al centre, segons fonts de Salut. Els dos casos han obligat a activar el protocol d'actuació que s'aplica quan es detecta el covid-19 en una residència d'avis. Per això s'han aïllat els usuaris a les seves habitacions fins que es conegui si el virus ha entrat al centre, un cop els laboratoris hagin donat els resultats de les PCR. També s'han aïllat quatre infermeres que diumenge van estar en contacte estret amb la que s'ha contagiat.

Fonts de Salut han apuntat que diumenge es van vacunar gairebé tots els avis de la residència de Lleida i una quarta part dels treballadors –es va acordar fer-ho així, com en altres centres, per evitar un impacte a tota la plantilla si hi hagués efectes secundaris–. El cribatge que s'ha fet aquest dimarts –al matí al personal i a la tarda als usuaris– és pel positiu de la treballadora, mentre que el de dijous serà pel de la infermera. Des de Salut han remarcat que diumenge es van seguir totes les mesures de prevenció per fer la vacunació perquè les infermeres van utilitzar equips de protecció individual (EPI).