Les infermeres de la concertada protesten contra les millores laborals "extres" dels metges

Centenars de professionals de la sanitat concertada, sobretot infermers i infermeres, s'han manifestat aquest dijous a les portes del Parlament de Catalunya per exigir al Govern i a les patronals sanitàries la renegociació del conveni col·lectiu de la sanitat concertada, aprovat el novembre passat. "Som aquí per donar suport als companys de la comissió negociadora del conveni del Siscat que avui es reuneixen amb la consellera de Salut", ha explicat la delegada d'UGT a l'Hospital del Sagrat Cor (Barcelona), Anna Arapiles.

Les reivindicacions tenen lloc després que Metges de Catalunya, el sindicat majoritari de facultatius catalans, amenacés amb una vaga a finals del mes de febrer i les patronals sanitàries –la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)– arribessin a un acord amb el col·lectiu per desconvocar-la amb un paquet de mesures equiparables a les de la sanitat pública, com ara la limitació del nombre de visites per professional a un màxim de 28 diàries.

"En l'acord del conveni hi vam participar MC, UGT, CCOO i Satse, i la negociació ja feia tres mesos que estava tancada quan els metges van aconseguir més diners i compromisos per al seu col·lectiu", denuncia Arapiles. De fet, els sindicats han convocat la protesta precisament per forçar la consellera de Salut, Alba Vergés, a "moure fitxa" perquè totes les parts implicades tornin a seure en una taula de negociacions que permeti a la resta de professionals de la concertada, a banda dels metges, fer un pas endavant qualitatiu en les seves condicions laborals.

La renegociació passaria per complir els acords assolits per la sanitat pública el novembre passat per a tot el personal de la xarxa concertada i que, per ara, les patronals només s'han compromès a assegurar als metges. Per això, la convocatòria d'una vaga per als dies 3, 4 i 5 d'abril ja plana en l'aire. En un comunicat, els sindicats ja han amenaçat amb la possibilitat de fer aturades per forçar la maquinària.

Satse, UGT i CCOO han qualificat de "mala fe" l'actuació del Govern i de les patronals i han reprovat que un dels membres de la taula negociadora –Metges de Catalunya– hagi signat un acord exclusiu. "Tots som importants a la sanitat, i si hi ha predisposició per negociar i posar diners sobre la taula per a un col·lectiu, n'hi ha d'haver per a tothom", ha retret Arapiles.

"Entenem que aquest acord extraestatuari posa en perill el compliment de les millores i pactes acordats a la taula legítima de negociació del conveni", denuncien els sindicats en el comunicat. Entre els compliments que UGT, CCOO i Satse veuen perillar destaquen l'increment salarial, la reducció de la jornada laboral i l'equiparació de drets socioeconòmics i laborals entre els treballadors de l'atenció primària i els de l'hospitalària.