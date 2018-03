Un taller per motivar joves programadores de videojocs

El món dels videojocs, que mou milers de milions de dòlars arreu del món, és un dels més masculinitzats de la indústria: només 2 de cada 10 professionals del món dels videojocs són dones. Per intentar revertir la situació, l'associació Girls in Lab organitzarà un taller gratuït de programació de videojocs el dissabte 3 de març a Barcelona, per tal de fomentar l'interès per aquesta tecnologia entre les noies de 12 a 15 anys.

Es tracta d'un esdeveniment organitzat amb motiu de la celebració el pròxim 8 de març del Dia de la Dona, tot i que l'associació ja convoca habitualment diferents activitats gratuïtes s al llarg de l'any per a noies amb edats compreses entre 7 i 17 anys per fomentar el seu interès per la tecnologia i la ciència.

Les organitzadores han explicat que després d'una nova edició del Mobile World Congress "tan masculinitzada com les anteriors, es desenvoluparà un taller de disseny i creació de videojocs, un sector en el qual només un 22% dels programadors són dones".

Al taller, les joves d'entre 12 i 15 anys podran interactuar i programar videojocs mitjançant l'eina Stencyl, coneguda per la seva versatilitat i fàcil maneig sense necessitat de coneixe'n el codi. L'objectiu de la plataforma de creació de videojocs busca que les noies dissenyin videojocs amb gràfics 2D per a dispositius mòbils, PC o web, i després poder seguir creant i avançant en l'aprenentatge des de casa seva.

Més dones en sectors tecnològics

Des de la primera Hackaton organitzada per Girls in Lab, que es va celebrar el 8 de març del 2015, s'han format més de 650 noies entre 7 i 17 anys en programació Scratch, disseny 3D, impressió 3D, programació d'aplis, domòtica, realitat virtual i robòtica, entre d'altres.

La fundadora de Girls in Lab, Eva Barberà, ha explicat que "com més nenes i adolescents puguin entrar en contacte amb la tecnologia en edats primerenques, més aconseguirem que hagi més dones que elegeixin estudis tecnològics o científics i, en conseqüència, augmenti la presència de les dones que treballen en aquests sectors".

L'economia digital demandarà cada vegada més professionals en àrees en les quals "es preveu un dèficit d'especialistes", segons Barberà, que argumenta que la motivació "ha de començar a les escoles compartint tecnologia i ciència com una habilitat transversal, trencant estereotips de gènere i donant suport a l'esforç i al talent".