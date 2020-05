El Govern admet "mancances" en la comunicació de l'explosió de Tarragona a la població

El 14 de gener, quan es va produir l'explosió a l'empresa Iqoxe al complex petroquímic de Tarragona, va passar més d'una hora fins que es va saber que l'aire no tenia tòxics. Però les sirenes per avisar la població no van sonar en cap moment. El Govern, en l'informe que ha fet d'aquest accident que va deixar tres morts, admet "mancances" en la comunicació de l'explosió a la ciutadania. També reconeix que l'accident ha provocat "preocupació" a l'entorn per les condicions mediambientals i de salut de les persones. "Un dels aspectes que han generat més neguit és quina ha de ser la reacció immediata davant d'un accident químic", apunta l'informe, que remarca que "cal reforçar les mesures de seguretat" de la indústria química.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat el document per videoconferència aquest matí a diferents agents del Camp de Tarragona. És l'informe final de la taula d'avaluació i seguiment del Govern sobre l'accident d'Iqoxe, en què es fan propostes en sis àmbits. En la informació a la població, es demana millorar la difusió dels missatges. A llarg termini es preveu implementar un sistema d'avisos directes per SMS o correu electrònic, emetre missatges push des de l'aplicació Gencat i impulsar la tecnologia que permet alertar als mòbils de la ciutadania en funció de la ubicació. En l'àmbit de Protecció Civil, el Govern es compromet a acostar la gestió de les emergències al territori, reforçar el rol i la implicació dels municipis i revisar els criteris d'activació de les sirenes.

Pel que fa a la seguretat i la salut laboral, l'informe revela que des del 2017 no hi ha cap denúncia contra l'empresa de l'explosió per falta de mesures de seguretat i salut laboral, però Inspecció de Treball ha obert els últims anys quatre expedients sancionadors per incomplir condicions. Després de l'accident s'han obert dos expedients que estan en fase d'investigació. "No es pot preveure en quina data finalitzaran i es podran donar per tancats", explica el document, que afegeix que si es detecten infraccions "es determinarà el que correspongui". De fet, l'informe subratlla que "no es disposa de la totalitat de la informació" perquè no ha acabat la investigació judicial i que s'ha ampliat el termini del secret de sumari, però que es pot concloure que hi ha aspectes sobre l'accident "que poden ser millorables".

L'empresa, aturada

En l'àmbit de la seguretat industrial, el document del Govern recull que s'ha obert un expedient informatiu a Iqoxe que es preveu resoldre a finals de maig "sempre que s'aixequi aviat el secret de sumari de la investigació judicial". Pel que fa al retorn de l'activitat parcial o total de l'empresa, no es resoldrà l'autorització "fins que es justifiqui fefaentment el compliment de les condicions de seguretat imposades", adverteix la Generalitat. Per tant, fins a nou avís, Iqoxe continuarà aturada.

Sobre la qualitat ambiental, l'informe proposa incrementar la coordinació amb els grups de primera intervenció per abordar quins són els gasos a mesurar en cada cas, incorporar el grup de control ambiental al pla d'emergència del sector químic de Tarragona, el Plaseqta, i introduir millores a la xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica, entre d'altres. Pel que fa a la salut, un dels punts demana dotar de més recursos el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Torra ha defensat que l'accident ha comportat "una exhaustiva revisió dels protocols d'atenció de les emergències" i del rol "que han d'assumir els diferents actors que hi participen". "Tots els departaments han fet una anàlisi de les actuacions i s'han detectat tots els aspectes que podrien ser millorables o que caldria incorporar per a una gestió eficient d'una emergència química com la de l'explosió a Iqoxe", ha conclòs el president.