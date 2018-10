L'informe toxicològic a l'autor confés del crim de la nena de Vilanova detecta consum de cocaïna

L'informe toxicològic a l'autor confés de matar una nena de 13 anys a principis de juny a Vilanova i la Geltrú ha detectat que havia consumit cocaïna. Segons el document, al qual ha accedit l'ARA, la cocaïna es va localitzar tant en la mostra d'orina com dels cabells. Tot i això, l'informe ha apuntat que els resultats "no permeten valorar el grau d'afectació, física o psíquica", de l'home en el moment dels fets ni tampoc el seu grau d'addicció a les drogues.

En paral·lel, la jutge ha comunicat aquest matí a l'acusat que el jutjarà un jurat popular. Durant la compareixença, la fiscalia ha demanat, com a imputació inicial, que es jutgi l'home per un delicte contra la vida -que pot ser homicidi o assassinat- i un altre d'agressió sexual a una menor de 16 anys. L'acusació particular, que representa la família de la nena, ha fet la mateixa petició i ha afegit el delicte de detenció il·legal perquè considera que l'autor del crim va retenir la víctima.

Pel que fa al delicte d'agressió sexual, l'autòpsia definitiva apuntava que la menor va morir per asfíxia, com indicaven els informes provisionals, i es descartava que patís abusos sexuals. Malgrat això, l'acusació particular valora que el forense va trobar una lesió amb indicis que la nena hauria sigut víctima d'una agressió sexual.