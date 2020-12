Els primers trens ja circulen per la futura estació de La Sagrera

El primer tren, en direcció a Mataró, ha passat a les 15.35 h, i deu minuts més tard, a les 15.45 h, n'ha passat un altre, aquest cop cap a l'estació de Sants. Després d'aquests, s'espera que passin molts combois més per assolir d'una vegada la promesa ferroviària més ambiciosa de la capital catalana: la nova estació de La Sagrera, estratègica per a la mobilitat de Barcelona i el conjunt de Catalunya. Ara bé, els trens només circularan de moment per l'interior de l'estació i encara no hi pararan, ja que les obres d'aquesta infraestructura no tenen per ara data de finalització.

Onze anys després de l'inici de les obres –que es van paralitzar entre 2015 i 2018– Adif ha executat les últimes actuacions que faran possible el trànsit ferroviari per dins de la nova estació de La Sagrera. Aquest mateix dimarts, la R1 de Rodalies –la línia Barcelona-Mataró-Maçanet– ja ha circulat per les noves vies soterrades en un tram de gairebé dos quilòmetres que va de la rambla Prim, a tocar de Sant Adrià de Besòs, fins al pont de Bac de Roda, al barri de la Verneda.

Les obres de l'estació de La Sagrera es reprenen després de més de tres anys

L'estació intermodal de La Sagrera ha d'acabar convertint-se en un espai de 215.000 metres quadrats amb tres plantes, que permetran descongestionar la circulació de trens i faran d'aquesta una de les infraestructures de referència pel que fa a l'alta velocitat. A l'interior de l'estació ja s'ha acabat el muntatge de les quatre vies de la R1, dues de les quals seran generals i les altres dues d'estacionament. La futura estació també disposarà d'un nivell intermedi, amb vestíbul compartit per Rodalies i Alta Velocitat i aparcament i, al damunt, hi haurà les vies d'alta velocitat. Al nivell inferior s'està treballant en el trasllat de les vies del corredor de Granollers.

En resum, en el pis inferior hi haurà vuit vies i quatre andanes per als trens regionals, per on transitaran les línies Barcelona-Mataró i Barcelona-Granollers. Al mig hi haurà un gran vestíbul amb aparcaments als extrems, i a la part superior hi haurà vuit vies i quatre andanes per als trens d'alta velocitat, així com un espai logístic multioperador amb 12 vies per fer la posada a punt dels trens que han de fer un nou servei.

El 40% de la construcció de la futura infraestructura ja està executat, i un cop aconseguida la circulació de trens per l'interior de La Sagrera, Adif continua les obres en els dos projectes de construcció de la futura estació: el dels accessos i el de l'estructura. No obstant això, l'operador no concreta possibles dates d'inauguració, si bé diu que l'estació estarà preparada per donar servei a més de 50 milions de viatgers anuals.

Restablerta la circulació de la R1

Amb la normalització de la circulació a la R1 aquest dimarts, Adif ha completat la primera gran fita dins la infraestructura, i ara el següent pas és efectuar el trasllat de les vies de la línia Barcelona-Granollers. Per als passatgers de la R1, això es traduirà en la recuperació de la normalitat a la línia després de quatre mesos i mig amb un traçat modificat i una oferta de trens reduïda perquè els operaris de la companyia construïssin les noves vies a l'interior de l'estació. Des del 25 de juliol, de fet, la línia operava en via única entre les estacions de Sant Adrià i el Clot-Aragó, vorejant la mateixa estació intermodal. L'oferta era de sis trens per hora i sentit en hores punta i quatre trens per hora i sentit durant la resta de la jornada.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacat en un missatge al seu compte de Twitter que la circulació dels primers trens per l'estació de La Sagrera és "un pas més en la modernització i en la transformació ferroviària a Catalunya". Per la seva banda, en un comunicat, Adif també ha remarcat que es tracta "de la primera fita de gran rellevància en l'avanç de les obres de construcció d'aquesta nova infraestructura, cridada a ser la gran estació de la capital catalana, al costat de Sants, i que, a més de generar grans beneficis per a l'explotació ferroviària, cohesionarà barris i crearà nous espais per als ciutadans".

El restabliment normal de la circulació a la R1 ha sigut possible després que Adif aprofités el pont de la Puríssima per executar les últimes actuacions. Durant els últims quatre dies, els operaris han completat els treballs sota el pont de Bac de Roda i sota la rambla Prim per enllaçar la part de via que faltava i han dut a terme les comprovacions de seguretat corresponents, sol·licitades per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF).



Precisament han sigut les comprovacions de seguretat les que han allargat el termini per donar les obres per acabades. La intenció d'Adif era restablir la circulació de trens a principis de novembre, però inicialment la companyia no va tenir en compte aquests procediments. És per això que es va decidir executar l'operació aquest cap de setmana, un mes més tard del previst, aprofitant que l'afectació sobre el servei seria menor a causa del pont. En cas que les comprovacions de seguretat s'haguessin dut a terme en un dia feiner, aproximadament 70.000 passatgers s'haurien vist afectats per les actuacions.