Un institut de Roda de Ter té 19 dels 20 grups aïllats, la majoria per contactes al bus escolar

A l'Institut Miquel Martí i Pol, de Roda de Ter, només anirà a classe aquest dimarts un grup. La resta, fins a 19, faran classes a distància, després que el departament de Salut i el d'Educació hagin decidit aïllar preventivament la majoria d'alumnes del centre. Segons ha confirmat el departament d'Educació a l'ARA, sembla que l'origen del brot és una de les línies de bus escolar que porten els alumnes al centre.

Les mateixes fonts indiquen que dels 19 grups que faran classes telemàtiques, 10 estan confinats perquè hi ha algun positiu però 9 s'han aïllat preventivament i estan a l'espera de PCR, atès que són classes on almenys un alumne fa la ruta de bus afectada. En el cas dels aïllats, Educació sosté que els alumnes poden sortir al carrer, però per prudència no van a l'institut. El centre es va desinfectar aquest cap de setmana passat.

El sindicat de Professors de Secundària Aspepc-sps va denunciar dilluns que amb aquesta situació el centre es mantingui obert. "Il·lògic i imprudent", van assegurar en una piulada, en què denunciaven que "tots els docents no confinats han de treballar de manera presencial". Fonts del sindicat consultades per l'ARA critiquen que els professors hagin d'anar al centre per fer classe a un sol grup quan haurien "d'estar a casa fent treball telemàtic per als alumnes confinats".

Per què no es tanca el centre? Aquesta és una de les preguntes que més s’han fet als responsables del departament d’Educació, ja que no està clar quants grups aïllats o confinats calen perquè es decreti el tancament de tot el centre. Al protocol d’actuació que es va presentar a principis de curs només hi diu que quan hi hagi dues o més persones de grups de convivència diferents contagiades “es podria plantejar” la interrupció de l’activitat presencial al centre durant catorze dies. La realitat, però, és que desenes de centres arreu del país tenen no dos, sinó més de deu i de vint grups confinats, i, tot i així, el centre segueix funcionant.

A principis de curs ja es va haver de confinar gairebé la majoria d'estudiants d'un altre centre, en concret, de l'Institut Lluis Domènech i Montaner de Canet de Mar. Era el primer gran centre de secundària de Catalunya amb la majoria dels seus alumnes a casa –ESO i batxillerat–, mentre que només els estudiants de formació professional anaven a fer classes presencials.

Calvet afirma que el transport públic és segur

Precisament ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va defensar que viatjar en transport públic és segur davant del risc que suposen els espais tancats i les concentracions de persones en la transmissió del covid-19. Calvet va dir que a l'interior dels transports "hi ha bona ventilació i la interacció social és reduïda".

La mascareta obligatòria, com en tots els espais públics, així com la renovació constant de l'aire són mesures eficaces, va subratllar el conseller en una entrevista a El matí de Ràdio 4. Malgrat tot, va recordar les prohibicions vigents de parlar per telèfon o menjar als transports públics per no generar situacions de risc i va afegir una última recomanació: "No parlar" durant els desplaçaments.