El jutge que instruïa el cas d'eutanàsia l'envia a un tribunal de violència masclista

El cas d'eutanàsia de María José Carrasco, la dona que la setmana passada va morir amb l'ajuda del seu marit, serà tractat en un jutjat de violència masclista. Segons ha avançat el diari 'El País' citant fonts de la defensa de l'acusat, Ángel Hernández, el titular del jutjat d'instrucció número 25 de Madrid, que instruïa el cas fins ara, s'ha inhibit de la causa en favor del jutjat de violència contra la dona. Segons l'advocada, Olatz Alberdi, el jutjat ha pres aquesta decisió perquè l'última jurisprudència del Tribunal Suprem diu que el jutjat contra la dona és competent per resoldre aquests casos "pel sol fet de ser d'un home contra una dona, sense entrar a valorar la intencionalitat".

El cas es remunta a la setmana passada, quan Ángel Hernández va ser el primer detingut a l'Estat per eutanàsia, després d'haver gravat en un vídeo com la seva dona reitera el seu desig de morir i la necessitat que algú l'ajudi per fer-ho, ja que ella no es podia valdre per si sola. El d'Ángel Hernández és un cas rellevant perquè és el primer en què un familiar fa públic que assisteix algú per suïcidar-se i s'enfronta a una causa judicial.

Ara la causa es jutjarà en un tribunal de violència contra la dona. L'article 44 de la llei de violència masclista estableix que aquests jutjats especialitzats s'ocuparan dels casos d'homicidi "sempre que s'hagin comès contra qui sigui o hagi estat la seva esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a l'autor per anàloga relació d'afectivitat". En aquest cas, el Codi Penal estableix que el suïcidi assistit -com el cas de la María José- és un homicidi (article 143).